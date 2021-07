Zufriedene Gäste als wichtigstes Ziel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. und 16. Juni besuchten die Mitarbeiterinnen der Bad Wurzach Info Franziska Hirsch und Christine Häge erfolgreich die Bett+Bike Prüferschulung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, kurz ADFC.

Die Qualitätsprüferschulung ermöglicht der Bad Wurzach Info, die Prüfung und Auszeichnung geeigneter Gastgeber als qualitativ hochwertige Unterkunft für Fahrradtouristen. Von Ferienwohnung über Hotel bis hin zum Campingplatz, jeder Gastgeber kann dieses bundesweit einheitliche Qualitätssiegel durch die Erfüllung vorgegebener Mindestkriterien erhalten. Durch einen Betriebsbesuch vor Ort werden die Mindestkriterien und der Gesamteindruck der Unterkunft überprüft. Danach erhalten die Betriebe das bekannte Qualitätszertifikat mit Bett+Bike-Schild und dürfen das Bett+Bike-Logo führen. Der Gastgeber profitiert von Marketingleistungen durch Bett+Bike und wird auf der Homepage www.bettundbike.de aufgeführt sowie online buchbar via booking.com.

Die Bett+Bike Service GmbH wurde 2015 gegründet, die Kriterien für fahrradfreundliche Unterkünfte wurden allerdings schon 1995 entwickelt. In diesem Jahr gab es bereits ein erstes Unterkunftsverzeichnis „Rad + Bett“ mit 216 fahrradfreundlichen Betrieben. Heute gibt es insgesamt rund 5.800 Partnerbetriebe. Seit 2016 gibt es sogar eine Bett+Bike-App, in welcher alle fahrradfreundlichen Unterkünfte zu finden sind. Derzeit gibt es drei qualifizierte Unterkünfte in Bad Wurzach. Das feelMOOR Gesundresort in Bad Wurzach, das Hotel T4 in Truschwende und die Ferienwohnung „Bei uns im Allgäu“ in Seibranz sind Bett+Bike Betriebe. Zukünftig kann die Bad Wurzach Info ihre Gastgeber selbst auszeichnen. Dafür sind Betriebsbesuche vor Ort notwendig. Frau Hirsch und Frau Häge sind mit einer weiteren Mitarbeitern der Touristinfo Argenbühl die einzigen Bett+Bike-Prüfer im Württembergischen Allgäu.