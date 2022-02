Zündelei in leer stehendem Gebäude in Bad Wurzach

In einem leer stehenden Gebäude in der Straße Am Lindenweg in Bad Wurzach hat es am Freitag gegen 15 Uhr für Feuerwehr und Polizei einen Brandeinsatz gegeben. Dort hatte es laut Mitteilung eine Rauchentwicklung gegeben.

Nachdem die Feuerwehr die Reste eines Feuers abgelöscht hatten, wurde das Gebäude abgesucht. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es vermutlich von Jugendlichen als Aufenthaltsort genutzt und dort auch öfter „gezündelt“ wird, heißt es in dem Bericht weiter.

Da im Fall eines Vollbrandes eine massive Gefährung bestünde, bittet die Polizei Leutkirch unter der Rufnummer 07561/84880 um Hinweise.