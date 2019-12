Ziegelbacher Hommage an den Rentnerstress

Den wahr gewordenen Alptraum vieler Frauen, hat das Bauerntheater Ziegelbach mit dem Stück „Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg“ präsentiert. Das Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch beschäftigt sich dabei eingehend mit dem Thema Mann in der Rente.

Julius (Charly Glaser) wurde nach mehr als 43 Jahren feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Dieser einschneidende Abschnitt muss von den Nachbarn und Freunden natürlich entsprechend gewürdigt und gefeiert werden. Einzig seine Gattin Therese (Doris Grimm) ist noch skeptisch, wie ihr künftiges Leben ablaufen wird. Sie hatte sich ihren Tagesablauf eingerichtet, verbringt viel Zeit mit ihren Freundinnen Karola (Judith Reichle) und Gisela (Marga Loritz), genießt ihre Fernsehsoaps und führt nebenbei eine kleine Pension.

Ein jähes Ende

Das soll mit dem Renteneintritt von Julius endgültig ein jähes Ende finden. Während seine Freunde Franz Martin (Leander Wirth) und Erwin (Ottmar Bendel) sich schon gemeinsam auf Hasenjagd in Malle wähnen, lebt Julius sein nicht vorhandenes Handwerker-Gen aus. Beispielhaft für seine beiden linken Daumen tapeziert er die gute Stube der Familie so ekstatisch, dass nicht mal Beruhigungstropfen ihn bremsen können.

Viel schlimmer noch: Mit „Brainstorming“, „Pointing“ und seinem umfangreichen Medienkoffer muss Therese ihm beim „Jour fix“ regelmäßig Rede und Antwort stehen, damit sein „Businessplan“ erfolgreich umgesetzt werden kann. Der Pensionsgast Karl (Kilian Hierlemann) bestärkt ihn noch in seinen Hirngespinsten. Das Chaos steuert dem Höhepunkt entgegen. Einzig die Frauen können die wild gewordenen Rentnermänner jetzt noch stoppen.

Ein lila Schlüpfer

Was es in dem Stück mit einem lila Schlüpfer auf sich hat und warum Julius völlig überraschend mit langem, wallenden Haar gesegnet ist, weshalb das neue Hallenbad in Bad Wurzach eine Schlüsselfunktion inne hat und ob es den Frauen tatsächlich gelingt, die Herren wieder in die Normalität zu führen, erfährt der Zuschauer im dritten Akt.

Die Ziegelbacher Akteure haben das amüsante Stück von Regina Rösch großartig umgesetzt. Das „Ehepaar“ Glaser/Grimm agierte erneut einmalig komisch, und Martin Häfele alias Stefan, der ewig studierende Freund der Tochter Renate (Lisa Häfele), setzte mit seinem Spiel dem Ganzen noch die Krone auf.

Aufwendige Requisiten, Kostüme, die geschmackvolle Kulisse und rhetorisch ausgefeilte Dialoge machten den Theaterabend kurzweilig und humorvoll. Musikalisch begleitete eine Abordnung der Musikkapelle Ziegelbach die Premierenaufführung.

Weitere Termine

Weitere Aufführungen im Dorfstadel Ziegelbach: Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr; Sonntag, 29. Dezember, 14 und 20 Uhr; Freitag, 3. Januar, 20 Uhr; Samstag, 4. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 5. Januar, 20 Uhr; Freitag, 10. Januar, 20 Uhr. Karten-Infos unter www.bauerntheater-ziegelbach.de