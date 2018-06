Zeugenaufruf: Diebstahl von Ortschildern

Noch Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Diebstählen von insgesamt acht Ortstafeln, die unbekannte Täter in der Nacht zum ersten Mai abmontiert und entwendet haben. Hierbei handelt es sich um folgende Ortsschilder:

1. Haidgau an der L 300, Ortsende Richtung Kimpfler 2. Knetzenweiler an der K 7929, Ortsende Richtung Friedlings3. Dietmanns an der K 7928, Ortsende Richtung Sonnenberg 4. Eggmannsried an der B 465, Ortsende Richtung Bad Wurzach 5. Unterschwarzach an der B 465, Ortsende Richtung Ampfelbronn 6. Unterschwarzach, Ortsende Richtung Bad Wurzach 7. Unterschwarzach, Ortsende Richtung Eggmannsried 8. Bad Wurzach an der B 465, Ortsende Richtung Unterschwarzach

Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Bad Wurzach unter der Telefonnmmer: 07564/2013 in Verbindung zu setzen.