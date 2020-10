Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag zwischen 12 und 12.30 Uhr ist auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße ein blauer VW Golf beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ laut Polizei einen Sachschaden von circa 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 /8 4880 in Verbindung zu setzen.