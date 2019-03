Zeugen gesucht: Jugendlicher legt Schneepfosten auf die Straße

Ein 17-Jähriger hat sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 2 Uhr auf dem Nachhauseweg von Bad Wurzach in Richtung Ziegelbach befunden und zog dabei entlang des Weges rund 50 Schneebegrenzungspfosten aus dem Erdboden und legte diese mittig auf die Fahrbahn. Etwa zehn Pfosten zerbrach er mutwillig und warf diese ebenfalls auf die Straße. Wäscheklammern, die er auf einem Gehöft an der Wäscheleine auffand, hing er ab und streute auch diese mitten auf die Fahrbahn.

Zwei Zeugen, die kurz nach dem 17-Jährigen den gleichen Weg gingen und einige der Begrenzungspfosten wieder ins Erdreich gesteckt hatten, gaben einer Streifenwagenbesatzung gegenüber an, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausweichen der Pfosten in die Wiese gefahren sei.

Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit auf dieser Straße unterwegs waren und den Hindernissen ausweichen mussten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564/2013, in Verbindung zu setzen.