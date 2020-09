Zeitungszusteller löscht Brand

Ein Zeitungszusteller erlitt am Mittwoch gegen 3.15 Uhr leichte Verletzungen, als er in einem Teilort von Bad Wurzach Rauch aus dem Motorraum seines Transporters aufsteigen sah.

Beim Öffnen der Motorhaube schlugen dem 52-Jährigen Flammen entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Geistesgegenwärtig benutzte er den Gartenschlauch eines nahegelegenen Gehöfts, um das Feuer zu löschen. Da es jedoch immer wieder drohte aufzuflammen, musste die Feuerwehr Bad Wurzach anrücken. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Zeitungsausträger wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.