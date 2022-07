"Juka-Festival": Zehn Jugendkapellen treffen sich in Bad Wurzach

Petra Springer und ihre Stadtkapelle haben sich für den Ferienstart einiges vorgenommen: Am letzten Juliwochenende werden zehn Jugendkapellen (Juka) aus der Region – mit der Juka Dinkelscherben (bei Augsburg) auch eine aus dem benachbarten Bayern – mit rund 350 Jugendlichen und ihren Betreuern das Gelände rund um Grundschule und Festhalle in Bad Wurzach in ein Festivalgelände verwandeln.

Ermöglicht wird dieses Juka-Festival „feelMoor-young music“ durch das Impulsprogramm „Kultur trotz Corona“ des Landes Baden-Württemberg, mit dem das Kultusministerium einen Beitrag zur Stärkung der Kultur- und Kreativszene, die in besonderem Maße von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen ist, leistet. Einer von sechs Bausteinen ist das Programm „Junge Perspektiven“, aus dessen Topf das Festival gefördert wird.

Land und Sponsoren unterstützen

Mit knapp einer Million Euro unterstützt das Land 35 Kunst- und Kulturprojekte mit und für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – jeweils zur Hälfte im städtischen und im ländlichen oder ländlich geprägten Raum. Darüber hinaus wird das Orgateam zusätzlich von den örtlichen Sponsoren Baugrund Süd und HTI unterstützt, würde sich aber über jeden weiteren Sponsor freuen.

Der Programmablauf für das Festival unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Alexandra Scherer, steht: Am Freitag, 29. Juli, wird zum Auftakt um 19 Uhr das Kreisverbandsjugendblasorchester in der Konzertmuschel beim Kurhaus ein Konzert geben (bei schlechtem Wetter im Kursaal).

Das Samstagsprogramm

Der Samstag beginnt für die jungen Musiker mit Workshops mit den Lehrern der JMS und einigen renommierten Gastdozenten in der Jugendmusikschule im Schloss, ehe um 11.30 Uhr auf der Bühne bei der Grundschule – extra für das Festival wird die große Stadtfestbühne aufgebaut – das erste Konzert einer Juka starten wird. Zu den Konzerten sind alle Musikbegeisterten eingeladen.

Nach der Juka Isny wird dort die Juka Dettingen-Erolzheim-Kirchberg für etwa 30 bis 40 Minuten aufspielen, gefolgt von der Jumuka Renhardsweiler-Otterswang-Reichenbach. Die letzte Kapelle, die am Samstag spielen wird, wird die Juka Eberhardzell- Füramoos-Ellwangen-Mühlhausen sein, denn

„Spiel ohne Grenzen“

Ab 15 Uhr geht es in den Kurpark, wo zwölf Stationen von „Spiel ohne Grenzen“ auf die Jugendlichen warten. Ersonnen hat den Parcours mit viel Fantasie Felicitas Vincon. Da gibt es dann so unterschiedliche Stationen wie Handtuchvolleyball, bei Unisono synchron Fragen zu beantworten oder Gegenstände akkurat aus Getränkekisten nachzubauen.

Unterstützt wird die Stadtkapelle dabei von vielen freiwilligen Helfern anderer Vereine: DLRG, Jugendfeuerwehr, Jugendrat, Jugendchor, Ministranten und Turnern. Diese und die jungen Musiker würden sich freuen, wenn möglichst viele Zuschauer sie anfeuern würden.

Das Programm am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem von Pfarrer Stefan Maier zelebrierten Gottesdienst im Pausenhof, den die Jugendkapellenband musikalisch begleiten wird. Danach wird die Juka Bad Wurzach den Auftakt zum Frühschoppen spielen. Ihr wird die Juka Bad Schussenried folgen, der wiederum die JuK Young Blood mit Musikern aus Ebenweiler, Fleischwangen, Fronhofen und Unterwaldhausen folgen wird. Den Abschluss der Frühschoppen-Konzerte wird die Juka-Kapelle aus Rottal-Illertal spielen.

Zum Gottesdienst und zum Frühschoppen ist die Öffentlichkeit herzlich eingeladen. Es wird einen reichhaltigen Mittagstisch mit Pizza, Burger, Steak und Wurst und ähnlichem geben. Anschließend folgt auf dem Klosterplatz der musikalische Höhepunkt des Festivals: Die Jukas werden beim „Come Together“ einen Gesamtchor mit 350 Musikern bilden und bei einigen Stücken die altehrwürdigen Mauern der St.-Verena-Kirche und von Maria Rosengarten zum Schwingen bringen.