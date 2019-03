Zehn Frauen kandidieren für die Bad Wurzacher CDU

Mit 22 Kandidaten zieht die CDU Bad Wurzach in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Zehn Frauen treten für die Partei an, darunter drei amtierende Ortsvorsteherinnen. Ein Schatten liege auch auf der Liste, bedauerte Berthold Kibler bei der Nominierungsversammlung am Mittwochabend in Unterschwarzach.

Gut gefüllt war der Saal des Gasthofs Hirsch, und so präsentiert sich auch die CDU-Liste. Maximal 29 Kandidaten kann man aufstellen, 22 haben die Christdemokraten.

Drei Stadträte nicht mehr dabei

Mit Klaus Schütt, Berthold Kibler, Sibylle Allgaier, Klaus Michelberger, Monika Ritscher, Petra Greiner und Hermann Müller bewerben sich sieben der aktuell zehn CDU-Stadträte wieder um ein Mandat. Hans-Jörg Schick, Erwin Schele und Hermann Gütler treten nicht mehr an.

Wie viel Überzeugungsarbeit hinter der gut gefüllten Liste steht, machte Kibler als Versammlungsleiter und stellvertretender CDU-Ortschef deutlich: „Wir sind bis heute Abend um halb Sieben noch gerannt.“ Dies habe sich aber bezahlt gemacht. „Wir haben ein gutes, ein attraktives Angebot.“

Drei Ortsvorsteherinnen

Die CDU hat es dabei auch geschafft, fast die Hälfte ihrer Listenplätze mit Frauen zu besetzen. Unter ihnen befinden sich in Monika Ritscher, Marga Loritz und Silvia Schmid auch drei Ortsvorsteherinnen.Ebenfalls zehn CDU-Kandidaten sind jünger als 50 Jahre. „Spitzenreiterin“ ist Pauline Angerer, die mit ihren 19 Jahren die jüngste aller Ratskandidatinnen ist.

Die neue CDU-Ortsvorsitzende Emina Wiest-Salkanovic begrüßte 24 stimmberechtigte CDU-Mitglieder und einige Gäste. Dem schloss sich ein umfangreiches Vorbereitungsprozedere an. Versammlungsleiter, Schriftführer, Mandatsprüfungskommission, Stimmzählkommission, Protokollunterzeichner und Vertrauenspersonen wurden gewählt. Dann gab es eine Abstimmung über das Abstimmungsverfahren bei der Listenaufstellung.

Die Wahl der Kandidaten ging dann relativ zügig über die Bühne. Mit wenigen Ausnahmen erhielten alle Kandidaten die maximale Stimmenanzahl.

„Schatten auf der Liste“

„Persönlich bedrückt“ zeigte sich Kibler, „dass es uns trotz vieler Anstrengungen nicht gelungen ist, einen Kandidaten für Haidgau zu finden“. Das sei der Schatten, der auf der CDU-Liste liegt. Nur etwas trösten könne ihn, dass eine andere Liste einen Kandidaten dort aufgestellt hat (gemeint ist Ferdinand Thier von den Freien Wählern). „Damit ist wenigstens sichergestellt, dass Haidgau mit einem Stadtrat vertreten sein wird.“

In der kurzen Diskussionsrunde sagte Hermann Müller, man müsse im Wahlkampf auch ein Augenmerk auf die Erstwähler legen. Wahlberechtigt ist man diesmal ab 16 Jahren. Kibler mahnte, man dürfe nicht vergessen, dass auch Europawahlen sind. Auch dies sollte von den Ratskandidaten immer wieder thematisiert werde: „Es steht nicht so gut um Europa, und die extremen Parteien greifen an.“