Zart, zerbrechlich, zauberhaft

Einen bezaubernden Abend haben die Besucher eines Konzerts von „Beriska“ am Mittwoch in der fast vollen Evangelischen Kirche Bad Wurzach erlebt. Dazu eingeladen hatte die ökumenische Kurseelsorge mit Pastoralreferent Raimund Miller, der anfangs einen Impuls zur Einstimmung in die Adventszeit gab.

Durch das Konzert führte Wjatscheslaw, der vielen bereits bekannt ist von den Konzerten des Rachmaninov-Quartetts, das auch im kommenden Jahr wieder in Bad Wurzach gastieren wird (1. April, St. Verena). Er stellte in seiner ganz besonderen bedächtigen Art nicht nur die Musiker und die Stücke vor, sondern gab auch interessante Informationen zum Instrument der Bandura, die es nur in der Ukraine gibt und mit ihren mehr als 60 Saiten „ein Orchester in einem Instrument“ darstellt.

Hebel hinzugefügt

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Lautenzither chromatisch gestimmt und Hebel hinzugefügt, die die Länge der Saiten ändern, sodass zusätzliche Töne generiert werden können.

Das Spiel der Bandura ist immer mit Gesang verknüpft. Das 2003 gegründete Ensemble besteht aus professionellen Musikern und Studenten der Kiewer Musikakademie und setzt sich für den musikalischen Nachwuchs und für Kinderheime in der Ukraine ein.

„Die neue Freude“

Die dargebotenen Stücke waren überwiegend zart und gefühlvoll, sentimental und zerbrechlich, gelegentlich mit kraftvollen und fröhlichen Passagen. Zu Beginn stellten sich die drei Musiker mit Soli vor: die 18-jährige Julia, die 19-jährige Irina und der 24-jährige Andrej, der seit 18 Jahren Bandura spielt. Sein virtuoses Solo verbreitete schwermütige Melancholie und traf tief in die Seele. Aber es kamen auch fröhlich-beschwingte Melodien zu Gehör wie beispielsweise in „Die neue Freude“.

Höhepunkte waren das „Ave Maria“ von Gulio Caccini und „Stille Nacht, Heilige Nacht“, das Wjatscheslaw mit einem Augenzwinkern als typisch ukrainisch bezeichnete, obwohl es aus dem Salzburger Land stamme – und das sogar in Deutsch gesungen wurde.

Hingebungsvoll spielend

Wie schon in den anderen Stücken überzeugte das Ensemble auch hier mit seinem gefühlvollen dreistimmigen Satzgesang. Insgesamt zogen die fliegenden Finger und perlenden Töne im Zusammenspiel mit den wunderbaren Stimmen die Zuhörer in ihren Bann, sodass die hingebungsvoll spielenden, introvertierten Musiker nicht ohne zwei Zugaben ihr Konzert beenden konnten.