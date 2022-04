Zahlreiche Gruppen beteiligen sich an Bad Wurzacher Stadtputzete

Als „schönen Erfolg“ bewertet Baubetriebshofsleiter Frank Lott die aktuelle Frühjahrsputzete in der Stadt Bad Wurzach und den Ortschaften. Rund 25 Gruppen mit insgesamt etwa 400 fleißigen Helferinnen und Helfern waren laut einem Bericht der Stadtverwaltung im Einsatz.

„Beteiligt haben sich allein neun Schulen und vier Kindergärten aus der Gemeinde“, berichtet Frank Lott. Daneben waren aber beispielsweise auch Gruppen wie die Royal Rangers unterwegs, die sich sogar per Floß zu einem „Achputz vom Kurpark bis Amtshausparkplatz“ aufmachten.

Die „Moorfrösche“ im Rahmen des Kinder-Naturschutz-Treffs sowie Moorführerinnen und Moorführer des Naturschutzzentrums haben den Kurpark sowie Teile des Unteren Rieds abgesucht und viele Zigarettenreste, kaputte Glasflaschen oder Plastikverpackungen eingesammelt.

„Plastikreste stellen generell ein Problem für die Umwelt dar, da sie sich nur langsam zersetzen“, weist Valeska Ulmer vom örtlichen Naturschutzzentrum hin. „Sie sind aber auch gefährlich für Tiere, weil sich diese darin verfangen können. Brennende Zigarettenreste und Glasscherben können bei Trockenheit und Sonneneinstrahlung zudem sogar Brände entfachen.“ Das Naturschutzzentrum versucht daher regelmäßig Besucher aufzuklären, damit diese keinen Müll im Naturschutzgebiet hinterlassen.

Wie viel an Menge genau bei der Aktion zusammengekommen ist, werde erst nach Ostern feststehen, da noch nicht alle Wiegescheine vorliegen. „Es ist jedenfalls eine ordentliche Menge zusammengekommen begonnen von Flaschen, Dosen bis hin zu Plastiktüten und Kaugummipapier“, so Lott. „Insgesamt ein schöner Erfolg, auch wenn natürlich noch besser wäre, wenn der entsprechende Müll erst gar nicht auf öffentlichen Flächen und in der Natur landen würde.“

Allen Beteiligten gelte der ausdrückliche Dank der Stadt. „Erfreulich ist insbesondere, dass viele Kinder und Jugendliche mitgemacht haben“, betont der Baubetriebshofleiter zum pädagogischen Aspekt der Aktion. „Vielleicht überlegt so der ein oder andere in Zukunft doch besser, ob er Dinge einfach achtlos wegwirft.“

Darüber hinaus bedankt sich Lott bei der Firma Bausch aus Ravensburg, die die Aktion noch mit einem Rabatt auf die gesammelten Mengen unterstützen möchte. In den kommenden Jahren solle die Aktion regelmäßig fortgeführt werden. „Wir freuen uns natürlich, wenn wir künftig die Beteiligung noch weiter steigern können.“