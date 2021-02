WZK verabschiedet Petra Humm und Reinhard Cziske in Ruhestand

Wie schnell die Jahre vergehen, wird einem bewusst, wenn ein Abschied bevorsteht: Zwei langjährige Mitarbeitende wurden kürzlich in der Rehabilitationsklinik der Waldburg Zeil-Kliniken (WZK) in Bad Wurzach verabschiedet. Das teilt das Unternehmen mit.

Mehr 30 Jahre hat Petra Humm in der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach gearbeitet, bevor sie Ende Januar vom Klinikdirektor Erwin Lohmer in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Wie die WZK mitteilen, war Humm in der Klinik zunächst in der Küche beschäftigt, bevor sie anschließend in die Abteilung Hauswirtschaft wechselte. Rückblickend auf ihre Tätigkeiten werden ihr vor allem ihre netten Kollegen sowie das tolle Arbeitsklima fehlen. „Ich bin immer gerne zur Arbeit gekommen“, so Humm.

„Faszinierende Arbeitsjahre“

Nach mehr als 37 Jahren in Bad Wurzach verabschiedete Klinikdirektor Lohmer den Diplompsychologen Reinhard Cziske in den wohlverdienten Ruhestand. Cziske habe damit über das Rentenalter hinaus für die WZK gearbeitet, geht aus der Mitteilung hervor. Er sei maßgeblich an der Etablierung der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation beteiligt gewesen.

„Ich habe hier 37 gute, faszinierende Arbeitsjahre verlebt und habe tolle Kollegen gehabt. Ich werde gerne zurückdenken“, wird Reinhard Cziske in der WZK-Mitteilung zitiert.