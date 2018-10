WZ-Kliniken gehen fit in die Zukunft

Die Waldburg-Zeil-Kliniken feiern seit Anfang des Jahres ihr 60-Jahr-Unternehmensjubiläum. Unter dem Motto „Fit in die Zukunft“ fanden 2018 an allen Standorten sportlich-bewegte Festveranstaltungen statt. Gleichzeitig beging die Rehabilitationsklinik Bad Wurzach heuer ihren 50. Geburtstag. Deshalb sei nun ausgelassen gefeiert worden, teilen die Waldburg-Zeil-Kliniken mit.

Geschäftsführer Ellio Schneider unterstrich in seinem Grußwort, dass der Klinikverbund mit Schwerpunkt in Oberschwaben auch nach sechs Jahrzehnten fit und wandlungsfähig sei. Patientenorientiert und unabhängig agiere auch die Rehaklinik Bad Wurzach bereits ein halbes Jahrhundert als verlässlicher Partner für die Kliniken der Region.

„Wir setzen als Klinikverbund auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement genauso wie auf strategische Weichenstellung in Richtung Digitalisierung“, so Schneider. Dabei sei der Wandel im Gesundheitswesen und damit auch im Unternehmen die Konstante. Gerade in Bad Wurzach beweise man mit neuen Indikationen wie der Altersmedizin oder der neurologischen Reha, dass es den Waldburg-Zeil-Kliniken darum gehe, Therapie auf veränderte Bedürfnisse der Patienten auszurichten. Anlässe können der steigende Altersdurchschnitt in der Gesellschaft sein, aber auch die Anforderungen des modernen Berufslebens. Hier zeige man gerade mit „IntensReha“, wie eine zeitgemäße, lebensnahe und nachhaltige Behandlung aussehen könne.

Basis dieser Wandlungsfähigkeit, die nie auf Kosten der Patienten gehen dürfe, seien die Mitarbeiter der Waldburg-Zeil-Kliniken. Dabei trage die Reinigungsdame genauso zur Wohlfühlatmosphäre für Patienten bei, wie die Pflegekraft oder das Team in der Küche, sagte Geschäftsführer Ellio Schneider. Wichtig sei auch der Zusammenhalt in der Klinik.

Das spürte man laut Mitteilung an beiden Jubiläumstagen besonders. Am ersten Tag fanden im Haus für die verschiedenen Berufsgruppen sportlich-bewegte Aktionen statt: Die Reinigungskräfte setzten sich mit ergonomischem Staubsaugen, Wischen und Heben auseinander. Die Servicekräfte, die den ganzen Tag auf den Beinen sind, erprobten im Speisesaal, wie das gesünder und rückenschonender ablaufen könnte. Wie wertvoll ein gesunder Schlafrhythmus für jeden Mitarbeiter ist, erläuterte Anja Antier in einem Vortrag.

Stand dieser Tag ganz im Zeichen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), so wurde während der Festveranstaltung tags darauf vor allem gemeinsam gelacht. Die „Wurzach All Stars“ – eine Band aus Chefärzten und Verwaltung rund um Klinikdirektor Erwin Lohmer – trommelten und musizierten zum Auftakt. Höhepunkt des Tages waren die sehr unterhaltsamen „o’schwäbischen Tipps für die Xondheit“ von Bernhard Bitterwolf. Bei „Loosa“, „singa“ und „bewega“ hielt es niemanden ruhig auf dem Stuhl.

Zur Musik der Scorpions und mit leuchtenden Neonstäben spornte Ute Witt von der Rheuma-Liga Baden-Württemberg die Zuhörer zu Aktivität und Bewegung an. Das sei genau die richtige Einstimmung gewesen, um nach dem Essen bei Musik und Tanz in der Cafeteria das Doppeljubiläum weiter zu feiern, heißt es.

Roland Aigner, Kaufmännischer Leiter, überbrachte auf dem Rennrad als Symbol für den Zusammenhalt aller Waldburg-Zeil-Kliniken den Jubiläums-Staffelstab aus der Rehabilitationsklinik Saulgau, die im Juli das Jubiläum sommerlich-fröhlich gegangen hatte. Dieser Staffelstab geht nach Oberammergau zum Jubiläumsfinale.