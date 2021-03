Wurzacher stellte sich von Anfang gegen die NS-Bewegung

Der Sozialdemokrat Clemens Högg, der im März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen unter elenden Umständen sterben musste, ist am 20. November 1880 in Wurzach geboren. Doch hier ist er aber ganz vergessen, während in Augsburg und Neu-Ulm sein Andenken hochgehalten wird.

Clemens Högg machte eine Lehre als Schmied und ging nach seiner Gesellenprüfung, ganz der Tradition verbunden, auf Wanderschaft, die ihn bis ins Ruhrgebiet führte. Sein Schmiedehandwerk übte er bis 1920 aus. Im Ersten Weltkrieg wurde er zur Artillerie einberufen und ab 1916 zur Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) nach Augsburg dienstverpflichtet, wo er erste Kontakt zu den Augsburger Sozialdemokraten knüpfte.

Früh für eine parlamentarische Demokratie ausgesprochen

Früh war er bereits Mitglied in der SPD und gehörte 1911 zu den Gründungsmitgliedern der Neu-Ulmer SPD. Dort war er in den unruhigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 1919/1920 sogar Zweiter Bürgermeister. Er hatte sich in den Tagen der Novemberrevolution 1918 für eine parlamentarische Demokratie ausgesprochen, und so lehnte er auch die im April 1919 in München ausgerufene Räterepublik ab.

1920 wurde der redebegabte Högg stellvertretender Vorsitzender der Augsburger SPD. Von 1920 bis 1933 war er hauptamtlicher Parteisekretär der SPD von Augsburg und Schwaben. 1922 ergriff er die Initiative zur Gründung von Ortsverbänden der 1919 gegründeten Arbeiterwohlfahrt, die heute mit rund 230 000 hauptamtlichen Mitarbeiter einer der großen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ist. Högg blieb bayerischer Landtagsabgeordneter, ab 1924 für den Wahlkreis Augsburg II und Illertissen.

Von Anfang an stellte er sich gegen die NS-Bewegung, und nach der Reichstagswahl vom März 1933 wurde er mit einem klaren Bekenntnis in der „Schwäbischen Volkszeitung“ zitiert: „Unsere Gesinnung kann uns niemand rauben.“ Diese Zeitung erklärte sich auch bereit, Flugblätter zu drucken, die von Högg in Auftrag gegeben wurden, was zur Beschlagnahmung des Verlagsgebäudes durch die NS-Behörden führte. Noch im März 1933 wurde Högg wie viele andere Sozialdemokraten in „Schutzhaft“ genommen, was durch die Bestimmungen der sogenannten „Brandverordnung“, der Notverordnungen nach dem Reichstagsbrand, ohne Beweise und gerichtliche Anklage möglich war.

Bayerische SPD-Abgeordnete in „Schutzhaft“ genommen

Nach dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 wurden die Landtage gleichgeschaltet, das heißt die Länderparlamente wurden nach dem Ergebnis der Reichstagswahlen vom 5. März zugunsten der NSDAP neu zusammengesetzt. Der auf dieser Grundlage neu gebildete Bayerische Landtag trat am 29. April zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Wohl, um dabei eine große nationalsozialistische Siegesfeier zu organisieren, wurden auch die in „Schutzhaft“ genommenen bayerischen SPD-Abgeordneten zur Teilnahme an dieser Sitzung auf freien Fuß gesetzt.

In der Abstimmung über das „Gesetz zur Behebung der Not des bayerischen Volkes und Staates“, das dem Ermächtigungsgesetz auf Reichsebene entsprach und die vollständige Machtergreifung Hitlers auch auf Länderebene absichern sollte, brachten einzig die 16 anwesenden SPD-Abgeordneten den Mut auf, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Darunter war auch Clemens Högg, trotz der massiven Einschüchterung durch die NSDAP. Damit konnte jetzt auch in Bayern die Regierung Gesetze ohne das Parlament erlassen. Einer der fehlenden Abgeordneten war zwar aus dem KZ Dachau entlassen worden, dort aber so schwer misshandelt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Nicht nur das machte den mutigen Abgeordneten deutlich, was sie zu erwarten hatten.

Flucht aus Gefängnislazarett, Festnahme in Wurzach

Clemens Högg verlor, wie alle anderen Mitglieder der SPD, sein Abgeordnetenmandat. Am 19. Juni 1933 versuchten SS-Leute sogar, in seine Wohnung in Augsburg-Pfersee einzudringen und ihn zu erschießen. Bald darauf wurde er verhaftet, konnte aber aus dem Gefängnislazarett in seinen Geburtsort Wurzach fliehen. Der „Allgäu-Sturm“ (das Amtsblatt für den Oberamtsbezirk Leutkirch) berichtet in seiner Ausgabe vom 17. Juni 1933: „Wurzach. (Verhaftung). Am Freitagabend wurde im Hause des Xaver Dengler der frühere Landtagsabgeordnete Hoegg festgenommen. Hoegg gehörte der sozialdemokratischen Partei an und war Mitglied des bayerischen Landtages. Er hat sich in letzter Zeit im geheimen politisch betätigt und war von Augsburg nach Wurzach geflüchtet. Detektive der politischen Polizei hatten Hoegg in Wurzach aufgespürt und verhaftet.“ Von August 1933 bis Oktober 1934 war er im Konzentrationslager Dachau inhaftiert.

Nach seiner Entlassung arbeitete er als Versicherungsvertreter und trat politisch nicht in Erscheinung, wurde aber trotzdem immer wieder verhaftet und Verhören unterzogen. Trotz Gestapo-Überwachung konnte er aber den Kontakt zu seinen Parteigenossen halten, was 1939 zu seiner erneuten Verhaftung führte. Dieses Mal wurde er in das nördlich von Berlin gelegene KZ Oranienburg-Sachsenhausen eingeliefert. Hier kreuzte sich sein Weg mit dem KZ-Kommandanten Hans Loritz aus Augsburg, mit dem er Jahre vor der Machtergreifung schon eine heftige Auseinandersetzung gehabt hatte.

Mindestens 18 Monate Einzelhaft im „Bunker“ verbracht

Loritz war selbst in den eigenen Reihen berüchtigt wegen seiner Grausamkeit, aber auch seiner persönlichen Gier und Selbstbereicherung, die sogar dazu führte, dass 1942 ein Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsvorwürfen gegen ihn eingeleitet wurde und er seine Stellung als KZ-Kommandant verlor. Zu spät für Högg, denn Loritz nützte diese Gelegenheit, sich an seinem wehrlosen Gegner zu rächen. Auf seinen Befehl verbrachte Högg 18 Monate (manche Quellen sprechen sogar von 28 Monaten) in Einzelhaft in einem „Bunker“, in dem man weder stehen noch liegen konnte. Diese schrecklichen Haftbedingungen führten zu seiner Erblindung und der Amputation eines Beines.

Als die Rote Armee auf Berlin vorrückte, begann man das KZ Sachsenhausen zu „evakuieren“, indem man Häftlinge in andere Lager verlegte. Clemens Högg kam vermutlich im März 1945 nach Bergen-Belsen, das zu diesem Zeitpunkt bereits um ein Vielfaches überbelegt war und wo die entkräfteten Menschen zu Tausenden starben. Hier verliert sich die genaue Spur. Es wird vermutet, dass Högg im März an Fleckfieber starb – damals sprach man auch von Hungertyphus, weil die ausgemergelten Menschen in den überfüllten Lagern dem Erreger nichts entgegenzusetzen hatten. Das Gedenkbuch von Bergen-Belsen nennt den 11. März 1945 als Todestag des 65-jährigen Högg, ohne dass man aber die genauen Todesumstände kennt.

Gedenktafel, Stolperstein und Straßennamen erinnern an Högg

Seit 2018 erinnert auf Betreiben der SPD und der AWO ein Gedenkstein auf dem anonymen Gräberfeld des ehemaligen Konzentrationslagers an diesen mutigen Mann. In Augsburg und Neu-Ulm wurden Straßen nach ihm benannt, ebenso zwei Häuser der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt. Vor seinem ehemaligen Wohnhaus in Augsburg-Pfersee erinnert eine Gedenktafel an der Wand und ein Stolperstein vor dem Haus an den Widerstandskämpfer. Es wäre an der Zeit, dass man diesem aufrechten Mann auch in seiner Geburtsstadt Bad Wurzach ein Zeichen der Erinnerung setzt.