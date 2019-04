Wurzacher startet in Trampolinbundesliga

Premiere für Alexander Strobel: Der Bad Wurzacher Trampolinturner startet am kommenden Wochenende in seiner erste Bundesligasaison. Der Routinier ist Teil des Teams Air Eagles Allgäu aus Sulzberg. „Der Start in der Bundesliga motiviert mich, nochmals voll anzugreifen. Für mich ist es eine Auszeichnung, in diesen Kader berufen worden zu sein“, sagt Strobel.

Für das Oberallgäuer Trampolinteam der Air Eagles Allgäu beginnt am Samstag, 27. April, die Premierensaison in der Trampolinbundesliga. Die frischgebackene bayerische Meisterin, Hannah Lindermeir, ist vergangenes Jahr mit ihrer Familie ins Oberallgäu nach Sulzberg gezogen. Da sie 2018 den Einzelcup in der Bundesliga gewonnen hat (entspricht dem Torschützenkönig beim Fußball), hat sie für die Saison 2019 ein Wild-Card-Startrecht. Das bedeutet, der Verein, bei dem Lindermeir springt, darf in der Bundesliga starten. Da Bayern bisher in der Bundesliga nicht vertreten war, haben sich schnell viele Unterstützer im Allgäu gefunden, die das Vorhaben mittragen wollten. Unter diesen Unterstützern befindet sich auch die Bad Wurzacher Trampolinfamilie Strobel.

Zwei junge deutsche Ausnahmeathleten

Neben Alexander Strobel wird auch sein Bruder Florian das Team als Kampfrichter unterstützen. Mit Matthias Pfleiderer und Kyrylo Sonn konnten die Sulzberger außerdem zwei deutsche Ausnahmeathleten verpflichten. Pfleiderer ist der aktuelle deutsche Meister und ein gebürtiger Oberallgäuer. Sonn turnt ebenfalls für das Team Deutschland und war schon mehrfacher deutscher Meister. Komplettiert wird der Kader durch Springerinnen aus dem badischen Wolfartsweier und aus Immenstadt. „Mit diesem Team zählen wir zu den Favoriten auf den Einzug ins Finale der besten Vier in Cottbus“, sagt der Chef der Air Eagles Allgäu, Stefan Lindermeir.

Frankfurt und Weingarten zu Gast in Sulzberg

Am 27. April beginnt die Saison der Air Eagles Allgäu mit dem Heimwettkampf in Sulzberg. Diese Kaderqualität sei den anderen Teams der Bundesliga natürlich nicht verborgen geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. So werde es in Sulzberg wohl zum großen Showdown der Trampolinszene kommen. Die Gastmannschaften aus Frankfurt und Weingarten würden wohl an diesem Tag ihre stärksten Springerinnen und Springer an den Start bringen.

Wer die Bad Wurzacher Delegation zu diesem außergewöhnlichen Ereignis begleiten möchte, kann sich auf der Homepage des TSV Sulzberg (www.TSVSulzberg.de) informieren. Ansprechpartner ist Familie Lindermeir.