Wurzacher Sportkegler „Flocki“ rockt Europa

Der für die TSG Bad Wurzacher spielende Sportkegler Arnold „Flocki“ Zapf erlebt gerade die Saison seines Lebens: Mit der Mannschaft der TSG ist er in die höchste Württembergische Liga aufgestiegen, bei den Senioren B ist er baden-württembergischer Vizemeister geworden und er hat sich für die Deutsche Meisterschaft Ende Juni qualifiziert. Vergangene Woche hat der Arnacher zudem bei der ersten Ü60-Europameisterschaft sowohl im Einzelwettkampf als auch im Tandem-Mix einen Top-Ten-Platz erkämpft.

„Flocki rockt Rockycany“ könnte die Überschrift über die Tage von Rockycany lauten. Denn das, was der Ausnahmekegler dort leistete und erlebte, war sensationell: Gemeinsam mit seiner ihm zugelosten Partnerin Anica Radacovic aus Serbien schrammte er nur haarscharf an einer Medaille vorbei. Nach einem souveränen Auftaktsieg, bei dem beide sich durch sehr konstante Leistungen auszeichneten, scheiterten sie im Viertelfinale an den späteren Europameistern Majda Luzar (Slowenien) und Zdenek Vymazal (Tschechien) ganz knapp am Extraschub mit 10:14 Holz, nachdem sie ihnen zuvor einen Satz abgetrotzt hatten. Somit erreichten sie als zweitbestes Verliererpaar den sechsten Platz. Mit dem Erreichen des Halbfinals wäre ihnen eine Medaille sicher gewesen.

Nach der Anreise stand die Auslosung für die Qualifikation im Einzel und dem Tandem-Mix auf dem Programm, wo ihm die kein Deutsch und kaum Englisch sprechende Serbin zugelost wurde. Aber mit Händen und Füßen gelang die Kommunikation dann doch. „Wir haben uns sportlich aber sehr gut ergänzt,“ lobt Zapf seine Partnerin. Dann stand die Qualifikation im Einzel an, wo Zapf es wie schon beim Qualifikationsturnier in Erfurt spannend machte: Als 15. kam er gerade noch als Vorletzter unter die 16 Finalisten. Schlimmer erwischte es seine Tandempartnerin Anica Radacovic: Sie schied als 21. von 24 Teilnehmerinnen aus und musste in die Platzierungsrunde gehen.

In der ersten Runde des Einzelfinals stand Zapf auf der Bahn, in der die schwächeren acht der Qualifizierten gegeneinander antraten. Angefeuert auch von den serbischen Anhängern und Anica Radacovic gelang es ihm, trotz seiner bekannten Schwächen beim Spiel in die Vollen – mit 378 Holz war er unter den Finalisten bei den Schwächsten, beim Abräumen jedoch mit 209 Holz bei den Besten – sich ihn dieser Runde auf Platz zwei zu platzieren. Und das, obwohl er sich beim Abräumen im dritten Durchgang beim letzten Kegel einen Fehlschub leistete und damit keinen weiteren Schub in die Vollen mehr bekam. Natürlich war die Freude groß, denn damit war ihm der Top-Ten-Platz im Finale schon sicher. Zwar schoben sich noch fünf Kegler der stärkeren zweiten Runde an ihm vorbei, aber mit Platz sieben war sein Ziel – „nur nicht 24. werden“ – übererfüllt.

Ende Juni geht’s noch zur Deutschen Meisterschaft

„Kegeln ist zum Großteil Kopfsache,“ sagt Arnold Zapf. Das bekam auch der Fünftplatzierte der Qualifikation, der Ungar Ferenc Zelenyak zu spüren: er landete im Finale auf dem 16. Platz. „Der Modus, dass es nach der Qualifikation wieder bei Null losgeht, war unter den Teilnehmern nicht unumstritten, machte aber auch einen Teil der Spannung aus“ ist sich Zapf sicher.

Und die Saison – „meine bisher längste“ – ist für ihn noch nicht vorbei. Denn bei der Württembergischen Meisterschaft war er als Zweitplatzierter zwar chancenlos gegen einen Kroaten, aber weil dieser keinen deutschen Pass besitzt, kann er nicht bei der Deutschen Meisterschaft starten, die am 29. und 30. Juni in Ludwigshafen-Oggersheim stattfindet. Damit fällt „Flocki“ Zapf die Ehre zu, bei den Deutschen Meisterschaften die Farben Baden-Württembergs zu vertreten. Sollte er es dort aufs Treppchen schaffen, würde er dies mit einer baden-württembergischen Fahne um die Schultern tun, verspricht er schon mal.