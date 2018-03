Wurzacher Oberligakegler unterliegen Mengen klar

Bad Wurzach (sz) - Die sonst so heimstarke erste Herrenmannschaft der Bad Wurzacher Kegler hat zum zweiten Mal in dieser Saison ein Heimspiel verloren und ist auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht. Die Damen gewannen in Berg deutlich. Die Zweite musste wegen defekter Bahnanlage ihr Regionalliga-Spiel gegen die TSG Ailingen abbrechen.

Oberliga Südwürttemberg Herren, Herren 1 - KSC Mengen 2:6 (3143:3202). Nach dem Starterpaar sah es noch recht zuversichtlich aus, als Arnold Zapf mit 541:528 den ersten Mannschaftspunkt gewann. Matthias Butscher gabt mit 526:540 etwas Holz ab. Das Wurzacher Mittelpaar machte es den Gegnern leicht und verlor viel Holz. Maximilian Model spielt mit 497:540 weit unter seinem sonstigen Niveau wie auch Thomas Salzig, der mit 506:548 unterlag. Das Schlusspaar wollte das Spiel noch drehen, aber die Gegner hielten dagegen und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Jan Giray erzielte zwar das Mannschaftsbestergebnis, gab aber den MP mit 549:552 knapp ab. Frank Gano konnte seinen Gegner mit 524:503 besiegen und den zweiten MP gewinnen, doch die Niederlage war unvermeidbar.

Oberliga Südwürttemberg Damen, SKC Berg - SG Wangen/Wurzach 2:6 (2820:3071). Vier Spielerinnen der SG überzeugten und gewannen ihre MP. Zu Beginn sah es noch sehr verhalten aus, doch das Mittelpaar der SG spielte so stark auf, dass der kräftige Vorsprung zum Sieg führte. Mit 586 Holz spielte Heike Dentler einen neuen Bahnrekord. Die Damen der SG sind wieder in der Spur, Richtung Tabellenführung. Es fehlen nur noch zwei Punkte. Es spielten: Jana Brandau 457:472, Sabrina Grandl 1 MP, 531:430, Christine Butscher 1 MP, 520:487, Heike Dentler 1 MP, 586:462, Monika Rölz 487:519 und Hanna Butscher 1 MP, 490:450.

1. Bezirksliga Oberschwaben/Zollern, Herren 3 - KSC Mengen 2 6:2 (3093:3029). Mit diesem Sieg hat sich die Dritte weiter vom Tabellenletzten abgesetzt und ist weiterhin auf dem siebten Platz. Für ein überragendes Ergebnis sorgte Klaus Eisele mit 566 Holz. Es spielten: Manuel Haberer 1 MP, 512:472, Andreas Brandau 1 MP, 499:467, Walter Staudt 496:550, Florian Hauton 1 MP, 522:482, Josef Häusle 498:556 und Klaus Eisele 1 MP, 566:502.

Bezirksklasse A Oberschwaben/Zollern, Herren 4 - SKV Grüne Au Ebingen 8:0 (2996:2832). Auch die Vierte kommt so langsam in Tritt und kann den dritten Sieg in Folge verzeichnen. Der wieder aktive Rolf Hlawatschek sorgte für das Tagesbestergebnis von 528 Holz. Es spielten: Peer Stölzle 1 MP, 493:477, Thomas Kaplan 1 MP, 478:472, Rolf Hlawatschek 1 MP, 528:485, Fabian Lang 1 MP, 497:490, Ralf Dosch 1 MP, 506:438 und Pascal Dosch 1 MP, 494:470.

Bezirksklasse A Oberschwaben, SKC Berg - Herren 5 2:4 (1759:1822).