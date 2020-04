Wurzacher Naturschutzzentrum startet Nistkasten-Aktion

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried verkauft ab sofort Nistkästen für Stare, Blau- und Kohlmeisen. Anfang April ist die geeignete Zeit, um die Vogel-Nisthilfen aufzuhängen. Die Nistkästen wurden von den Freiwilligen (FÖJ und BFD) des Naturschutzzentrums sowie von Berthold Tessmer aus Eberhardzell in Handarbeit gefertigt.

Die Bestellung kann laut Pressemitteilung per E-Mail und per Telefon im Naturschutzzentrum erfolgen. Der Preis pro Nistkasten beträgt 19 Euro. Im Stadtgebiet Bad Wurzach liefert das Naturschutzzentrum die Nistkästen ohne Zusatzkosten aus. Bestellungen aus anderen Orten können im Naturschutzzentrum mit Terminvereinbarung abgeholt werden. Eine Übersicht der verschiedenen Nistkasten-Modelle erhalten Interessenten per E-Mail.

Hier noch einige Tipps des Naturschutzzentrum zum Anbringen eines Nistkastens: Der Nistkasten sollte an die Hauswand gehängt oder an einem Pfosten befestigt werden. Der Standort sollte ruhig, geschützt und im Halbschatten liegen. Idealerweise zeigt das Flugloch nach Südosten, damit Wind und Regen nicht in die Flugöffnung eindringen können.