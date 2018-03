Wurzacher Kegler verlieren gegen Albstadt

Bad Wurzach (sz) - Eine weitere Heimniederlage mussten die erste und die zweite Mannschaft der Bad Wurzacher Kegler einstecken. Die Damen gewannen ihr Auswärtsspiel in Schnaitheim. Die Dritte gewann ohne Spiel, da der Gegner nicht antrat und die Vierte gewann zu Hause mit guten Ergebnissen gegen Gerbertshaus.

Oberliga Südwürttemberg Herren, Herren 1 - SKV Albstadt 3:5 (3177:3239) – Die Wurzacher konnten bis zum Schlusspaar gut mithalten und die Chance auf einen Sieg lange wahren. Doch in der Schlussphase brachten die Gegner mehr Leistung und sorgten für den Sieg. Arnold Zapf besiegte seinen Gegenspieler mit 543:527, während Matthias Butscher, trotz guter Leistung, den Punkt mit 554:563 abgeben musste. Mit einem furiosen Schlussdurchgang sicherte sich Maximilian Model den zweiten MP und gewann mit 548:535. Zeitgleich unterlag Thomas Salzig mit 513:535. Den dritte MP gewann Jan Giray knapp mit 540:538. Leider fand Frank Gano nicht zu seiner üblichen Leistung und verlor mit 479:541 und dabei ging auch das Spiel verloren. Die Erste befindet sich immer noch auf dem vierten Tabellenplatz.

Oberliga Südwürttemberg Damen, TSG Schnaitheim - SG Wangen/Wurzach 2:6 (3094:3110) – In diesem überaus spannenden Spiel hatten die Damen der SG letztendlich knapp die Nase vorn. Die SG ging von Beginn an in Führung, geriet aber im Mittelpaar in Rücklage. Dank dem guten Ergebnis von Hanna Butscher konnte das Spiel im Schlusspaar noch gewonnen werden. Es spielten: Heike Dentler 1 MP, 528:516, Christine Butscher 1 MP, 516:514, Alica Lang und Sabrina Ummenhofer 480:543, Jana Brandau 1 MP, 521:509, Hanna Butscher 1 MP, 551:489 und Monika Rölz 514:523.

Regionalliga Oberschwaben Zollern, Herren 2 – ESV Aulendorf 2 2:6 (3129:3209) – Bis in die Schlussphase hatten die Wurzacher noch Hoffnung auf einen Sieg.

1. Bezirksliga Oberschwaben/Zollern, Herren 3 – SKV Grüne Au Ebingen 8:0 – Der SKV Grüne Au Ebingen trat nicht an.

Herren 4 - SKC Gerbertshaus 6:2 (3133:3002). – Die Vierte landete einen wichtigen Sieg gegen den Abstieg.

Bezirksklasse A Oberschwaben/Zollern, TG Biberach/Riß 3 – Herren 5 4:2 (1961:1861) – Zwei gute und zwei schwache Ergebnisse führten zur Niederlage.