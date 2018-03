Wurzacher Initiative bietet „Kultur daheim“

Den Wurzachern etwas bieten, wofür sie sonst wegfahren müssten. Das ist das Leitmotiv des Wurzacher Kulturkreises. Seit 2015 veranstaltet er jährlich mehrere Konzerte im Städtle.

Mit Le Trio For me-dable beginnt der Kulturkreis dieses Konzertjahr. Das Trio um den gebürtigen Toulousain Marc Delpy wird laut Ankündigung französische Klassiker im neuen Gewand sowie eigene Kompositionen spielen – Musik für Chanson-Liebhaber mit Elementen aus Jazz und Swing. Beginn ist um 20 Uhr in der Allgäu-Akademie, Vorstadtstraße 2. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Vier weitere Veranstaltungen hat der Kulturkreis bereits geplant. Am 18. März tritt das Monaco Swing Ensemble mit Gypsy-Jazz, Klezmer und World Music um 18 Uhr im Kapitelsaal der Stadtbibliothek in Maria Rosengarten auf. Am 14. April, 20 Uhr, ist die A-capella-Gruppe „Volle Tanne“ in der Allgäu-Akademie zu Gast.

Open-Air-Konzert im August

Zum Erdbeer-Picknick mit der Band Swingology wird am Sonntagnachmittag, 10. Juni, ans Leprosenhaus geladen. Und für den 4. August plant der Kulturkreis ein abendliches Open-Air-Konzert bei freiem Auftritt auf dem Klosterplatz. Auftreten wird die Jazz-Point Big Band aus Wangen.

Das Kurhaus fehlt vorerst als Veranstaltungsort. Zum Leidwesen von Wolfgang Weiß, dem Macher des Kulturkreises. „Zuletzt hat dort der Liederkranz Eintürnen für uns die Bewirtung übernommen. Aber das kann keine Dauerlösung sein. Wir brauchen dort dringend wieder einen Pächter.“ Wegen der fehlenden Gastronomie gibt es auch derzeit nicht die beliebte Reihe „Klassik & Kaffee“, was Weiß ebenfalls sehr bedauert.

2015 gegründet

Weiß gründete 2015 den Wurzacher Kulturkreis, nachdem einige Jahre zuvor die Reihe der Residenzkonzerte eingestellt worden war. Er suchte neue Wege, eine Konzertreihe auf die Beine zu stellen, und fand sie durch die Unterstützung mehrerer Sponsoren aus der Wirtschaft und der Stadt. „Ohne solche Sponsoren geht es in der Kultur nicht. Alleine mit Eintrittsgeldern sind Konzerte nicht kostendeckend zu finanzieren“, sagt Wolfgang Weiß.

Dank der Unterstützung kann er aber mit dem Kulturkreis, hinter dem auch noch eine ehrenamtliche Gruppe mit wechselnder Besetzung steht, eine Veranstaltungsreihe anbieten, die Musiker verschiedener Genres nach Bad Wurzach führt. Das wird auch von den Menschen honoriert. „Die Besucherzahlen haben im vergangenen Jahr zugenommen“, freut sich Weiß.

Kulturtaxi fährt

An den Veranstaltungstagen fährt dabei auch ein sogenanntes Kulturtaxi. Für fünf Euro pro Strecke und Person bringt es Bürger aus der gesamten Großgemeinde zum Konzert beziehungsweise nach Hause.