Wurzacher gedenken in Frankreich der Toten

Der neue Kreisverkehr in Ochsenhausen ist fertig. Am Montag, 19. November, wird die Baustelle abgenommen, nach der offiziellen Einweihung um 16 Uhr wird die B 312 in der Ochsenhauser Ortsmitte dann nach achtmonatiger Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben.

Begonnen hatte die Großbaustelle an der Kreuzung der Bundesstraße 312 und der Landesstraße 265 (Richtung Reinstetten) am 20. März. Der ursprüngliche Zeitplan sah die Fertigstellung des Kreisverkehrs bis Mitte Dezember vor, nun geht die Baustelle einige Wochen früher zu Ende.