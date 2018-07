Wurzacher Becken wird Modellregion

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist eine Stiftung der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Osnabrück. Die Stiftung wurde 1990 gegründet. Mit dem Privatisierungserlös der Salzgitter AG in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro als Stiftungskapital gehört sie zu den größten Stiftungen in Europa. (Quelle: Wikipedia)