Wurzacher Ach ergrünt: Was wächst denn da?

Dicht bewachsen präsentiert sich die Wurzacher Ach derzeit im Stadtgebiet. Zum Teil ist nur noch ein schmaler, halbwegs freier Wasserlauf zu sehen.

Sorgen um den Zustand der Ach und ihrer tierischen Bewohner muss man sich deswegen aber nicht machen, ganz im Gegenteil. Der dichte Bewuchs sei „eine ganz normale Geschichte“, sagt Siegfried Roth, der Leiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried.

Bei den Pflanzen handelt es sich vor allem um den Flutenden Igelkolben, lateinisch Sparganium, sowie um Wasserhahnenfuß (Ranunculus aquatilis) und Wasserstern (Callitriche). In dem „Teppich“ finden Fische Unterschlupf und Wasservögel Nahrung.

Den Bewuchs zurückzuschneiden sei daher nicht notwendig, so Roth. „Das sollte man so lassen.“ Wenn doch gemäht wird, wie dies Ende August zwischen Luxeuilbrücke und Achstraße getan wurde, um das Quietsche-Entchen-Rennen zu ermöglichen, sei das aber auch kein Problem. Wie das Gras auf der Wiese würden auch Igelkolben und Co. wieder nachwachsen.