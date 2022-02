Wurzach nach dem Krieg: Warum ein Pater fast verprügelt wurde

In den vergangenen zwei Jahren war oft die Rede davon, dass die Belastungen durch die Corona-Pandemie die schwerste Krise für die Deutschen seit Ende des Zweiten Weltkrieges darstelle. Ein Blick auf die Lage in Wurzach kurz nach dem Krieg kann bei der Beurteilung dieser Ansicht ganz aufschlussreich sein.

Wurzach hatte die Kriegszeit im Windschatten der Ereignisse erlebt. Zwar war durch das Kriegsgefangenen- und Internierungslager im Wurzacher Schloss eine direkte Folge der weltgeschichtlichen Ereignisse vor Ort zu sehen, aber vor direkten Kriegshandlungen wie zum Beispiel die schweren Bombardierungen von Friedrichshafen oder Ulm war die kleine Stadt verschont geblieben.

Der Unterschied zwischen Wurzach und Ziegelbach

Selbst das Kriegsende mit der Besetzung Wurzachs durch französische Kampftruppen verlief vergleichsweise friedlich, ohne dass es Tote gab oder es zu Zerstörungen kam – im Unterschied zur Ortschaft Ziegelbach mit Umgebung, die als Folge des bewaffneten Widerstands ortsfremder Truppeneinheiten unter schweren Beschuss geriet.

Die Anzahl der im Dienst des Krieges gefallenen Männer war freilich groß, wie sich an den Gedenktafeln auf den Friedhöfen in Wurzach und den Teilorten ablesen lässt. Viele Familien waren außerdem im Ungewissen über das Schicksal ihrer Männer, Väter und Söhne, die vermisst oder in Kriegsgefangenschaft waren.

Union Jack und Trikolore

Zu Beginn des Jahres 1947 hatten sich die Verhältnisse äußerlich schon weitgehend normalisiert. Der Union Jack, die britische Flagge, und die Trikolore, die französische Flagge, die 1945 und Anfang 1946 noch über Wurzach wehten, waren verschwunden, die anfängliche Sperrstunde war schon lange aufgehoben.

Die Internierten aus Jersey waren im Juni 1945 nach England gebracht worden, der größte Teil der aus dem Ruhrgebiet Evakuierten war wieder heimgekehrt. Etwa 800 russische Zwangsarbeiter waren – zum größten Teil gegen deren Willen – unter erschreckenden Umständen in die Sowjetunion zurückgeführt worden. Die französischen Besatzungstruppen waren im Februar 1946 aus Wurzach abgezogen worden, ein Teil der Männer wurde nach Südostasien auf eine weitaus ungemütlichere Mission im bröckelnden Kolonialreich in Indochina geschickt.

Vertriebene kommen an

Die Bevölkerung Wurzachs verringerte sich dadurch allmählich wieder auf ein Normalmaß. Andererseits begann auch die Zuweisung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches, die nirgends mit offenen Armen aufgenommen wurden.

Im Schlosspark hatte sich in den Baracken, die ursprünglich für das Wachpersonal des Kriegsgefangenenlagers im Schloss errichtet worden waren, ein Lager mit heimatlosen Menschen entwickelt. Die Wurzacher nannten das Lager im Schloss abwechslungsweise Polen-, Letten- oder Russenlager, da viele der Bewohner ehemalige polnische und russische Zwangsarbeiter oder lettische Flüchtlinge waren. 1946 sind allein über 200 Menschen polnischer Herkunft für das Lager gemeldet.

Gefangene, Deportierte, Flüchtlinge

Die offizielle Bezeichnung war PDR-Lager – für die französische Bezeichnung „Prisonniers, Déportés et Réfugiés“, also Gefangene, Deportierte und Flüchtlinge. Hier fanden viele Menschen eine vorläufige Unterkunft, die zum Teil während des Krieges als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden waren oder unter oft dramatischen Umständen aus ihrer Heimat geflüchtet waren. Dieses Kapitel der Wurzacher Stadtgeschichte ist noch nicht erforscht.

Diese hiostorische Aufnahme zeigt einen französischen Lastwagen vor dem Wurzacher Rathaus. (Foto: Archiv Rothenhäusler)

Für diese Menschengruppe, die als DPs (=Displaced Persons) bezeichnet wurden, war das UNRRA-Team 581, Détachement Wurzach, zuständig, das – oft ohne genau geklärte Kompetenzen – in Fortführung der französischen Stadtkommandantur Anforderungen an die Stadtverwaltung stellte. Die UNRRA war eine Vorläuferin der heutigen UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR, deren Vertretung seit Herbst 1945 in Wurzach nachweisbar ist. Ihre Aufgabe war es, die Militäradministration bei der Repatriierung, also Rückführung, der sogenannten DPs zu unterstützen.

Aus der Stadtkasse bezahlt

Das für die UNRRA tätige Personal musste in Wurzach untergebracht und aus der Stadtkasse bezahlt werden. So wurde zum Teil auch Wohnraum übernommen, der für die französischen Besatzungstruppen beschlagnahmt worden war und eigentlich geräumt werden sollte. Möbel und Einrichtung für diese Wohnungen waren bis Ende 1946 vor allem von ehemaligen Parteigenossen requiriert worden.

Danach versuchte man, diese Belastung gleichmäßig auf die ganze Bevölkerung zu verteilen. Wohnraum war knapp und wurde zwangsbewirtschaftet, Zuzug und Wegzug waren streng reguliert, aber in Wurzach musste niemand in Ruinen von zerstörten Häusern das Leben fristen.

Die Patres beschweren sich

Für die Patres im Schloss, die alles daran setzten, den Schul- und Internatsbetrieb wieder in Gang zu bringen, waren die Bewohner des Barackenlagers keine einfachen Nachbarn. So beschwerte sich der Superior des Salvatorkollegs in einem Schreiben vom Mai 1947 bitter beim Kommandanten der UNRRA, dass aus dem Gemüsegarten der Salvatorianer fortlaufend Pflanzen gestohlen wurden, deren Ernte maßgeblich zur Ernährung der Schüler beitragen sollten.

Ein Bruder, der eine Frau festhalten wollte, die er bei der Entwendung von Setzlingen beobachtet hatte, wurde sogar fast verprügelt, weil ihm unterstellt wurde, dass er die Frau vergewaltigen wollte. Der Superior war zutiefst empört, hatte doch der Gärtner den Leuten im Lager über 2000 Pflanzensetzlinge abgegeben. Aber ihm war natürlich auch klar, dass alle Menschen im Lager hungerten, da die Ernährungssituation nach wie vor schlecht war.

Die Sicht des Erzbischofs

Über solche Diebstähle klagten auch die Schwestern von Maria Rosengarten und viele Wurzacher. Allerdings war der Diebstahl von Heizmaterial und Lebensmitteln sogar vom Kölner Erzbischof Josef Frings relativiert worden, der in seiner Silvesterpredigt 1946 im Hinblick auf die schlechte Versorgungslage gesagt hatte: „Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann.“

Es fehlte nach wie vor an allem, und es war Aufgabe der deutschen Behörden, den Mangel zu verwalten. Lebensmittel waren streng rationiert, und was man auf Karten bekam, reichte kaum zum Überleben. Die zuständige Stelle im Rathaus dokumentierte für das Jahr 1945 21 600 ausgegebene Lebensmittelkarten. Ende 1946 waren für einen erwachsenen Normalverbraucher im Schnitt 1500 Kalorien angesetzt, was durch die offizielle Zuteilung kaum realisierbar war.

Pferde beschlagnahmt

An die Besatzungsmacht musste man im Jahr 1946 111 Stück Schlacht- und Nutzvieh abliefern. Pferde wurden auch beschlagnahmt, die in der Landwirtschaft damals noch dringend notwendig gewesen wären. Auch wenn es in der Kleinstadt und auf dem Land einfacher als in den zerstörten Städten war, durch Hamstern, Tausch und Schwarzmarkt den Speisezettel aufzubessern, blieb es schwierig genug.

Für die Kinder hatte sich das Leben wieder normalisiert, nachdem der Schulbetrieb wieder aufgenommen worden war. Manche alte Wurzacher erinnerten sich sogar mit einer gewissen Freude daran, dass es fast ein halbes Jahr lang keinen Unterricht gegeben hatte, weil das Schulgebäude für die französischen Besatzungstruppen beschlagnahmt worden war und der Unterricht zuerst in den Nebenräumen zweier Gasthäuser begonnen werden musste. Die Turnhalle war seit Oktober 1944 noch bis Anfang 1947 an die Maybach-Motorenbau vermietet.

Bittere Kälte macht zu schaffen

Auch die Versorgung mit Brennmaterial in diesem kalten Winter, der als viertkältester Wnter zwischen 1881 und 2020 geführt wird, war schwierig. Die Kälte hatte bereits im November begonnen und hielt bis weit in den Februar an, immer wieder mit zweistelligen Minusgraden. In Wurzach griff man wieder stärker auf Torf als Heizmaterial zurück – und selbst das war schwierig, da das Torfwerk unter französische Verwaltung gestellt worden war. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass der Transport von Brenntorf nach Frankreich nicht rentabel war.

Bereits im Mai 1946 hatte das Landratsamt die Bürgermeister auf die für den Winter bevorstehende Knappheit an Brennmaterial hingewiesen und geraten, mit dem Argument „Wer nicht selbst sticht, muss im Winter frieren“ Arbeitskräfte für den Torfstich zu gewinnen.

Holz und Koks zugewiesen

Auch Holz als Brennmaterial war sehr knapp, so dass das Bürgermeisteramt gezwungen war, vor Abgabe von Brennholz die Vorräte der Haushalte zu kontrollieren und genaue Aufstellungen der zu heizenden Räume (mit Kubatur) einzufordern, um genau berechnen zu können, wie viel Holz und Koks zugewiesen werden konnte. Für die französische Besatzungstruppe und für das UNRRA-Personal mussten 1946 jeweils 300 Raummeter Brennholz abgeliefert werden.

Zusätzlich kamen jedes Jahr französische Holzfällerkommandos, für die die Stadt ebenfalls Wohnraum und Einrichtung zur Verfügung stellen musste. Sie schlugen im Rahmen der Reparationsleistungen ganze Waldstriche kahl, so dass die Knappheit an Brennholz noch stärker fühlbar wurde.

Der Umgang mit der Vergangenheit

Die Probleme mit den Versorgungsschwierigkeiten trugen auch dazu bei, dass man die Auseinandersetzung mit der schwierigen Vergangenheit – vor dem „Umsturz“, wie das Kriegsende und das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft häufig bezeichnet wurde – in einen versteckten Winkel des Gedächtnisses verbannte. Viele versteckten sich hinter der Meinung, dass „das“ doch bei uns nicht passiert war. Vor dem Einmarsch der französischen Truppen hatte man noch Parteiunterlagen und ähnlich belastendes Material vernichtet.

Auf Druck des französischen Ortskommandanten musste Josef Rottler, der letzte Wurzacher Ortsgruppenleiter, aus dem Gedächtnis eine Liste der NSDAP-Mitglieder als Grundlage für die ersten Säuberungsmaßnahmen im Rahmen der Entnazifizierung erstellen – über 160 Namen erscheinen auf der Liste.

Schnell die Fahnen gewechselt

Bei einem Zeitzeugengespräch erinnerten sich mehrere ältere Wurzacher an einige ehemalige Parteigenossen, die nach dem Krieg sehr schnell die Fahnen wechselten und plötzlich wieder entdeckten, wie christlich sie doch waren. Die meisten, gegen die Ermittlungen aufgenommen wurden, wurden bis 1948 von Spruchkammern als unbelastet oder Mitläufer ohne Maßnahmen eingestuft. Einige wenige wurden inhaftiert.

Rottler selbst war Anfang 1947 noch im Internierungslager Balingen in Haft und wurde erst Anfang 1948 als Minderbelasteter entlassen und wieder in den Schuldienst aufgenommen.

Zum Massengrab gebracht

Das Vergessen und Verdrängen ging schnell, nur hin und wieder wurde man aufgerüttelt. So erging im September 1946 ein Erlass der Militärregierung an alle Bürgermeisterämter, dass aus jeder Gemeinde der Pfarrer, der Bürgermeister und ein Lehrer als Vertreter der deutschen Bevölkerung an einer Fahrt nach Schömberg auf der Schwäbischen Alb teilzunehmen hatte, um beim Freilegen eines Massengrabes dabei zu sein und ihren Mitbürgern ein Zeugnis von den Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes ablegen zu können. Für Wurzach waren dies Stadtpfarrer Kohler, Oberlehrer Mayer und der stellvertretende Bürgermeister Nagel.

In Schömberg hatte von Dezember 1943 bis April 1945 ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler im Elsass bestanden. Viele der Häftlinge, die unter katastrophalen Bedingungen beim Ölschieferabbau eingesetzt waren, überlebten dies nicht und wurden in Massengräbern verscharrt, die jetzt im Beisein von diesen Gemeindevertretern geöffnet wurden, um die Toten auf den KZ-Friedhof Schömberg umzubetten.

Der Todesmarsch

Sicherlich erinnerten sich viele Wurzacher an den Durchzug der abgemagerten und erschöpften Häftlinge, die kurz vor Kriegsende aus den Lagern des Unternehmens „Wüste“ auf der Westalb auf einen Todesmarsch durch Oberschwaben getrieben wurden und dabei auch durch Wurzach kamen.

Anfang 1947 hatte das Leben in Wurzach sich ein Stück weit normalisiert, war aber immer noch schwierig – aber das Überleben in den zerbombten Großstädten war ungleich schwieriger.