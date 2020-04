Wunsch nach muslimischem Gebetsruf

Mehrere türkische Vereine haben sich am Montag mit einem offenen Brief an Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer gewendet. Darin bitten sie als Zeichen der Solidarität um einen öffentlichen muslimischen Gebetsruf.

Wegen der Coronakrise können die Bad Wurzacher Muslime ebenso-wenig gewohnt den bald beginnenden Ramadan feiern (SZ berichtete), wie die Christen das Osterfest feiern konnten, schreiben die drei Unterzeichner Tuncer Ayne (Ditib), Fuat Karaismailoglu (Türkisches Kultur- und Bildungszentrum) und Ali Karaismail (türkischer Kultur-, Bildungs und Integrationsverein). So, wie sie sich immer freuen würden, wenn die Glocken der Kirchen die Christen zum Gebet rufen, würden sie es als schönes Zeichen der Solidarität sehen, wenn zu Beginn des Ramadan oder an einem Freitag ausnahmsweise ein muslimischer Gebetsruf öffentlich zu hören wären.

Dazu, wie das konkret umgesetzt werden könnte, möchte Fuat Karaismailoglu noch nichts sagen. „Zunächst möchten wir natürlich auf die Antwort von Frau Scherer warten, danach kann man die weitere Vorgehensweise gemeinsam mit ihr besprechen“, erklärt er. Auf SZ-Anfrage erklärt am Dienstagnachmittag auch die Stadtverwaltung, dass Bürgermeisterin Scherer vor einer Entscheidung, beziehungsweise Information an die Presse, den Unterzeichnern des Briefes antworten möchte.