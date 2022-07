Werkrealschule Bad Wurzach feiert Abschluss der Klassen 9 und 10

Halle 4 des Bad Wurzach Schulzentrums konnte endlich wieder als „Abflughalle“ für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Haupt- und Werkrealschulabschusses genutzt werden.

Mit dem Abschlusszeugnis im Gepäck geht die Reise nun für die Jugendlichen mit einer Ausbildung, einer weiterführenden Schule oder der 10. Klasse an der WRS Bad Wurzach weiter. Das berichtet die Schule.

Musikalisch wurde die zweistündige Feier von Ede Butscher und seiner neuen Frontfrau, Kollegin Caroline Staiger, mit passender Liedauswahl umrahmt. Die Übergabe der Zeugnisse an die 64 erfolgreichen Prüflinge übernahm traditionell die Schulleiterin Julia Kiebler zusammen mit der jeweiligen Klassenlehrkraft.

Raus aus der Komfortzone

Als Englischlehrerin griff sie in ihrer Rede das Sprichwort „Great things never came from comfort zones“ auf und lieferte die passende Übersetzung gleich mit: „Großartiges ist noch nie aus der Komfortzone entstanden.“ Sie nahm dies zunächst als Anspielung auf die zum Teil doch bequeme Art, die Arbeit lieber andere machen zu lassen und lieber im „Chillmodus“ das Leben anzugehen. Schule mit Abschluss heißt aber, sich aus dieser Komfortzone herauszubewegen – und das haben die meisten in den vergangenen Monaten und Jahren auch getan.

Auch der weitere Weg jedes Einzelnen lässt sich nicht aus dieser Komfortzone heraus bewerkstelligen. Schulleiterin Kiebler legte den Schulabgängern daher ans Herz: „Rafft euch auf! Versucht neue Dinge! Traut euch, auf Menschen zuzugehen, probiert neue Hobbys aus, versucht auch außerhalb der Schule neue Dinge zu lernen. Geht aus der Komfortzone heraus.“

Im Anschluss wünschte Sabine Debatin-Schwarz im Namen der Eltern den Schulabgängern viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Lebens- und Berufsweg und bedankte sich bei der Schulleitung und dem Kollegium für die gut aufgestellte Werkrealschule.

Anekdoten aus dem Homeschooling

In der Rede der beiden Schülersprecher Rabia Cimen und Eray Ayne-Keller gaben diese kleine Anekdoten ihrer Homeschooling-Phase zum Besten und erinnerten an ihre Ausflüge während der Schulzeit. Auch die Klassensprecherinnen der 9. Klassen dankten ihren Klassenlehrern und für die Zeit an der Schule.

Die beiden Klassenlehrer der Klassen 9, Nathalie Lueger und Andreas von Keler, ließen es sich nicht nehmen, ein paar Worte an ihre ehemaligen Schützlinge zu richten und beide waren sich dabei einig: Dass die eigene Klasse die Beste war!

Mehrere Preise vergeben

Auch in diesem Schuljahr engagierten sich wieder Schülerinnen und Schüler bei der Aktion „Herz und Gemüt“. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz bei der Unterstützung von Seniorinnen und Senioren ehrten Susanne Baur und Ede Butscher die Jugendlichen. Christine König überreichte im Namen des Partnerschaftsvereins den Begabtenpreis für die besten Leistungen im Fach Englisch. Die Preise konnten Liana Schwarz und Fakih Fida entgegennehmen.

Den Preis der Stadt Bad Wurzach für die Jahrgangsbesten übergab der neue Dezernatsleiter Ulrich Möllmann an Jule Hierlemann, Liana Schwarz und Fakih Fida. Die Fachschaft Kunst hatte einen internen Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Den Preis für besondere Begabung im Fach Bildende Kunst erhielt Leonie Stegbauer. Beim Kunstwettbewerb der DAK „bunt statt blau“ konnten die Schüler Filip Przeliorz Silas Waizenegger und Ahmed Mustafa Ahmedov einen Preis von Kunstlehrerin Daphna Huonker entgegennehmen.

Die Absolventen

Klasse 9 g (Andreas von Keler): Stefania Apostoaie (Preis/P), Fiona Ernst, Vivien Ernst, Simona Haluskova, Michelle Heinrich (P), Emma Kugler (P), Tajana Lipnjak, Barbara Orban, Ada Parciana, Anja Rathke, Zuzanna Salastowicz, Kira Traub.Antonio Di Bari, Kai Hügel, Mohammad Konbos, Joschua Maier, Luca Mayer, Ilayzcan Mustafa, Aaron Sauter, Amad Sharro, Luka Steiner, Niklas Steiner.

Klasse 9 h (Nathalie Lueger): Azra Nur Bohr, Rabia Ravza Erdem, Hanna Gruber (P), Ann-Katrin Gut, Jule Hierlemann (P), Esma Kürtoglu, Sena Kürtoglu, Eva Jasmina Menig, Mirjeta Morina, Ronja Römer (P), Cora Schneider (P), Liana Schwarz (P), Verena Steinhauser (P) Annalena Wassner (P), Ahmed Mustafa Ahmedov, Maximilian Bek, Laurin Heine (Belobigung/B), Luis Krug, Jannik Poindecker (B), Filip Przeliorz, Tobias Rasch, Elias Rief (P), Josef Trautmann, Maximilian Vitas, Silas Waizenegger, Hannes Weißenberger (P).

Klasse 10 (Sabine Streit): Jessica Auer, Alyssa Bagordo Mocanu, Viktoria Bohr (P), Rabia Cimen, Nouran Konbos, Sabrije Morina, Karina Seif (B), Elisaveta Serban, Leonie Stegbauer, Hilal Uludag, Nisa-Nur Yildiz, Burak Yasar Arisoy, Maurice Bosch, Serhat Elbasi, Fakih Fida (P) und Emin Hami Kilic (P).