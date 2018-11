Einen Unfallflüchtigen sucht die Polizei in Bad Wurzach.

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen dem 31. Oktober, 16.30 Uhr, und dem 2. November, 10.30 Uhr, in der Leutkircher Straße ein geparktes Wohnmobil beschädigt. Dieses war, berichtet die Polizei, vorwärts in einer Grundstückseinfahrt abgestellt und ragte mit dem Heck in den Bereich einer angrenzenden Wendefläche. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564 / 2013, Kontakt aufzunehmen.