„Wir sind oft der Feuerlöscher“

Über das umfangreiche Angebot der Caritas in Bad Wurzach hat sich nun der Verwaltungs- und Sozialausschuss des Gemeinderats informiert. Christopher Schlegel stellte es als Vertreter der Regionalleitung Bodensee-Oberschwaben dem Gremium vor.

Bad Wurzach ist dabei eine von vier Außenstellen in dieser Region. Ihre Beratungen finden im Gemeindehaus St. Maria statt.

Die Caritas bietet zum einen eine allgemeine Sozialberatung an. Karl-Heinz Steur (Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung) berät zum Beispiel bei Problemen in der Alltagsbewältigung und bei den meist finanziellen Problemen nach Trennung vom Lebenspartner. „Die Leute kommen leider oft erst fünf nach Zwölf, also wenn zum Beispiel der Strom schon abgestellt ist. Wir sind dann oft der Feuerlöscher“, stellte Schlegel bedauernd fest.

Hilfe bei Pflege

Zweites Angebot der Caritas ist die Zuhause-Leben-Beratung. Sie berät unter anderem in Frage der Pflegebedürftigkeit, vermittelt Unterstützung und informiert über Hilfsangebote. Zuständig ist Marion Bofinger, die jeden dritten Donnerstag im Monat von 9 bis 11 Uhr in St. Maria zu erreichen ist.

Für Suchtberatung ist Caritas-Mitarbeiter Matthias Hofmann zuständig (montags von 9 bis 12 Uhr). Oft kämen die Menschen nur auf Druck der Familie oder des Arbeitgebers in diese Sprechstunde, so Schlegel, der diesen Druck auch gutheißt: „Die Sucht des Kollegen oder Familienmitglieds zu ignorieren, hilft keinem.“ Alkohol, Medikamente, illegale Drogen, Geldspiel- und Onlinesucht – es gibt viele Abhängigkeiten, „und man findet auch in Bad Wurzach und in jedem kleineren Ort alles“, betonte Schlegel.

Stark nachgefragt ist laut Schlegel auch die psychologische Familien- und Lebensberatung, die von Erziehungs- über Beziehungs- bis zu Beratung bei Konflikten wie Mobbing oder Einsamkeit reicht. Ute Mayer und Ramona Wiest haben jeden Mittwoch von 9 bis 16 Uhr Sprechstunde.

Kurz ging Schlegel auch noch auf die vergangenes Jahr gegründete Stiftung Kinderchancen Allgäu mit ihren Projekten und die Mobile Tafel in Kooperation mit dem DRK ein.

Finanziert wird, so Schlegel auf Nachfrage, das Angebot von Zuhause-Leben-, Sucht- und Familienberatung zum Teil vom Landkreis, zum Teil von der Kirche. Die allgemeine Sozialberatung wird komplett kirchlich finanziert. Die Stiftung und die Tafel werden durch Spenden getragen.