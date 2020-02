„Wir sind gerne im gelobten Blutspende-Land“

Gerne sind sie „in das gelobte Blutspende-Land“ gekommen, so die anerkennende Rückmeldung aus dem Ulmer Entnahmeteam, das in Seibranz diesmal, bei 18 Rückstellungen, insgesamt 238 Konserven in die Münsterstadt mitnehmen durfte.

Das Allgäu liegt damit konstant an der Spitze des Landes, auch wenn das Ergebnis an diesem Freitagnachmittag leicht unter dem Durchschnitt lag. Zufrieden zeigte sich dennoch Christa Müller-Angele: „Die Stimmung im Team war bestens, wie bei den Spendern, die positives Feedback gaben“.

Das Lob der DRK-Leiterin vor Ort galt ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, darunter dem Küchenteam, das wieder ein leckeres Buffett vorbereitet hatte.

Hohe Anzahl Erstspender

Erfreulich war zudem die Zahl von 15 Erstspendern, darunter Leoni Reiss aus Hauerz. Sie ist gerade 18 Jahre alt geworden und bemerkte: „Die Entnahme war zügig und unkompliziert und ich fühle mich gut“.

Ebenfalls als 18-Jähriger hatte vor etwa 40 Jahren Anton Baumann erstmals Blut gespendet: „Damals mussten meine Eltern noch schriftlich zustimmen, denn man wurde erst mit 21 Jahren volljährig.“ Bis zur Spende-Altersgrenze von 73 Jahren möchte nun der Arnacher, der regelmäßig zu den Aktionen in Bad-Wurzach und Seibranz geht, noch die respektable Zahl von 150 Spenden erreichen.