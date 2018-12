Wintermärchen in der Leprosenkapelle

Seit vielen Jahren findet am dritten Adventssonntag das Konzert des Liederkranz Chorioso in der Leprosenhauskapelle in Bad Wurzach statt. Dirigentin Marianne Müller hatte diesmal dafür ein ganz besonderes Programm zusammengestellt und setzte damit einen absoluten Höhepunkt im Reigen der alljährlichen Adventskonzerte.

Bereits nach den ersten Liedern fühlte sich der Zuhörer in eine winterlich verschneite Bergwelt versetzt. Bergweihnacht in der anheimelnden Atmosphäre der kleinen, geschmückten, Leprosenkapelle. Böhmische, slawische oder polnische Weihnachtsweisen wie zum Beispiel „Seht, es kommt eine heil’ge Zeit“, ergänzten ganz vorzüglich das Musikrepertoire, das die Dirigentin für diesen Nachmittag auswählte.

Die Harfengruppe „Harmonie“ beflügelte mit ihren Tischharfen (die gezupft werden und eher an bayerische Zithern erinnern) die Fantasiereise in alpenländische Bauernstuben. „Tief im kalten Winter“ und „Hört der Engel helle Lieder“ fügten sich harmonisch in das Konzertprogramm ein.

Mit kleinen Geschichten garniert

Natürlich gehören kleine Geschichten in die Vorweihnachtszeit. Ingrid Kurth erzählte dem Publikum, wie der kleine Floh im Ohr das Jesuskind zum Lachen brachte, und Andrea Dressler fühlte mit dem kleinen, traurigen Engel Lukas, dessen Stimme für einen Lobgesang gänzlich ungeeignet war.

Warme, wohlige Klänge verströmten die Mundartlieder, die Marianne Müller in das Programm einbaute. „Sing ‚ ma im Advent“ oder „Es wird scho glei dumpa“, einem Tiroler Volkslied, sind Weihnachtslieder, die im heutigen Trend, schon beinahe in Vergessenheit gerieten.

Auch die Harfespielerinnen, Maria Schöllhorn, Edeltraut Marquard und Claudia Schöffler hatten Besonderheiten im Gepäck. „Aba heitschi bum beitschi“ ist ein ebenso vergessenes Lied aus der Kindheit der meisten Besucher. Andreas Fink krönte die festliche Stimmung mit einem „Ave Maria“, gespielt auf der elektronischen Orgel im Kirchenraum.

Leider ist jede fantastische Reise zu Ende. Statt hoher Berge, grüner Tannen und knirschendem Schnee unter den Schuhen, gingen die Besucher zurück in die raue Wirklichkeit. Aber den bleibenden Eindruck eines ganz besonderen Konzerterlebnisses, das nahmen sie im Herzen mit.

Der Liederkranz Chorioso blieb in seinem Konzert traditionell, sang von einer Weihnacht, wie sie früher war. Ohne Verklärung, Kitsch oder plüschigem Tamtam, sondern in der Ursprünglichkeit der eigentlich Bedeutung.