Winterlibellen im Wurzacher Ried trotzen bis zu minus 17 Grad

Noch immer hat der Winter die Natur im Wurzacher Ried fest im Griff. Da scheint es kaum die richtige Jahreszeit zu sein, um über Libellen zu berichten. Das dies nicht ganz stimmt, darüber erzählt das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried.

Libellen werden gewöhnlich mit Sommer und Sonne verbunden, wenn sie Beobachter an nahezu jedem Gewässer mit ihrer Farbenpracht und Flugakrobatik bezaubern. Doch spätestens bei den ersten Frösten sterben die letzten Flugtiere. Zurück bleiben die Eier oder Larven, die die kalte Jahreszeit in Gewässern überdauern und ab dem nächsten Frühjahr eine neue fliegende Generation hervorbringen.

Zwei Arten der Winterlibellen im Wurzacher Ried

Doch es gibt eine Ausnahme: die Winterlibellen. Als einzige unter den europäischen Libellen überwintern bei dieser Familie die erwachsenen Flugtiere. In Europa und auch im Wurzacher Ried kommen zwei Arten vor: Die Gemeine Winterlibelle und die Sibirische Winterlibelle, die nur an kleinen Details der Brustzeichnung zu unterscheiden sind.

Es sind schlanke Tiere mit hellbrauner Grundfarbe und dunkelbraunen, kupfern schimmernden Mustern auf der Oberseite. Mit dieser Färbung sind sie auf dürren oder abgestorbenen Pflanzenteilen perfekt getarnt und kaum zu erkennen, wenn sie in ihren Überwinterungsquartieren den kalten Temperaturen trotzen. An Frosttagen können sich an ihren Körpern sogar Eiskristalle bilden und gelegentlich lassen sich die Winterlibellen auch einschneien. Laut Literatur können sie dabei Temperaturen bis minus 17 Grad überstehen.

Längste Lebensspanne erwachsener Libellen

In milden Winterphasen werden die Tiere zeitweise aktiv und fliegen, jagen und fressen. Im Frühjahr erscheinen Winterlibellen dann als erste Libellen an den Brutgewässern, wo sie sich paaren und Eier ablegen. Aus den Larven schlüpfen dann nach nur zwei bis drei Monaten die neuen Flugtiere, die sich erst im folgenden Jahr fortpflanzen. Die Überwinterer sterben im Juni oder Juli im Alter von etwa zwölf Monaten. Damit haben sie die längste Lebensspanne erwachsener Libellen in Europa.

Es spricht laut Naturschutzzentrum für das Wurzacher Ried, dass diese besonderen Geschöpfe mit ihrer faszinierenden Lebensweise hier beheimatet sind, auch wenn sie nur schwer zu entdecken sind. Aber eines sei sicher: Wenn man bei einem winterlichen Riedspaziergang eine Libelle fliegen sieht, sei es gewiss eine Winterlibelle.