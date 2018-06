Windkraftgegner setzen auf Zeit

Hans-Joachim Schodlok aus Dietmanns bleibt Vorsitzender der Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu. Einstimmig wurde er am Dienstagabend im Kurhaus bei der Mitgliederversammlung des Vereins im Amt bestätigt.

Der Verein setzt sich kritisch mit den geplanten Windkraftanlagen auf der Grabener Höhe bei Haisterkirch und im Mangenwald bei Unterschwarzach auseinander.

Auch wenn der Verein selbst klein ist – nur sechs Mitglieder waren anwesend –, scheint das Interesse am Thema groß zu sein. Etwa 30 Frauen und Männer, auch aus dem benachbarten Biberacher und Waldseer Raum, kamen ins Kurhaus.

Bald nicht mehr rentabel?

Schodlok wertete dies auch als ein Zeichen, dass vor allem in den Nachbargemeinden zu wenige Informationen über die Vorhaben fließen. Die Windkraftpläne bei Haisterkirch und Unterschwarzach unterliegen laut Schodlok einem großen Zeitdruck. Denn nur für bis zum Jahresende genehmigte Anträge gelte die bisherige Vergütungsregelung für die Stromeinspeisung ins öffentliche Netz.

Danach werde es voraussichtlich weniger Geld geben, die Anlagen dadurch weit weniger, wenn überhaupt noch rentabel. Derzeit lägen dem Landratsamt Ravensburg aber für beide Anlagen noch keine Anträge vor, hat der Dietmannser auf Anfrage aus dem Ravensburger Amt erfahren.

Ried als Ausschlusskriterium

Schodlok sagte zudem, vor zehn Jahren habe das Landratsamt Ravensburg Windkraftanlagen im Ellwangener Bannwald wegen der Nähe zum Europadiplomgebiet Wurzacher Ried abgelehnt. Und noch 2011 hätten ihm Regierungsstellen versichert, sie würden nichts tun, um das Europadiplom zu gefährden. „Ich hoffe, dass man sich in Stuttgart daran noch gebunden fühlt“, so Schodlok.

Reinhold Mall, alter und neuer stellvertretender Vereinsvorsitzender, zeigte einen kurzen Film über das Wurzacher Ried sowie den Film „Drama am Himmel“ von Andreas Kieling, der sich mit der Gefahr beschäftigt, die von Windräder auf Vögel ausgehe.

Nur geringe Menge

Friedrich-Thorsten Müller, alter und neuer Schriftführer und Kassenwart, führte aus, dass derzeit nur rund 1,6 Prozent der in Deutschland verbrauchten Energie durch Windkraft gedeckt würde. Er bezog sich dabei auf eine Statistik der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe. Und dies, obwohl bereits 26000 Windräder in Deutschland gebaut worden seien. „Wie viele bräuchte es dann, um 50 oder gar 60 Prozent abzudecken?“, so Müllers rhetorische Frage.

Auf die kritische Nachfrage eines Gastes, was er denn alternativ als Energieträger vorschlage, antwortete Müller: „Ich als Landschaftsschützer bin nicht in der Pflicht, Alternativen vorzuschlagen. Ich sage nur, so funktioniert es nicht. Da hört meine Aufgabe auf.“

Beispiel Aichstetten

Gerhard Schmaus aus Aichstetten schilderte, wie dort gegen die Windkraftpläne vorgegangen wurde. Man habe dank vieler Beobachtungen der Tierwelt „massive Lücken“ im Vogelschutzgutachten entdeckt. Daher müsste jetzt der Vorhabenträger stark nachbessern. So habe man letztlich auch den Gemeinderat zur Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens zu den Bauplänen bewegt.

Wie können wir die Bewohner unserer Nachbargemeinden besser über die Windkraftpläne informieren, stellte Schodlok schließlich als Frage in den Raum.

„Oft eine Geeiere“

Irene Brauchle, Bürgermeisterin von Rot/Rot, mahnte in ihrer Antwort, neutrale Informationen seien wichtig. „Hier gab es heute oft ein Geeiere, weil konkretes Wissen fehlt.“ Ihr schwebt eine Infoveranstaltung vor, bei dem Pro und Contra mit Fachwissen erläutert werden, „damit ein Gesamtbild entsteht“. Wesentlich sind in ihren Augen zudem Umwelt- und Naturschutzaspekte. Ob jemand Windräder schön findet oder nicht, sei nachrangig.

Schmaus schlug den Landschaftsschützern vor, gemeinsam mit dem Vorhabenträger eine Informationsveranstaltung abzuhalten. „In Aichstetten lief das gut.“