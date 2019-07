Wildunfall löst Airbag aus

Beim Zusammenstoß mit einem Wildschwein entstand am Mittwoch gegen 22.45 Uhr am Auto eines 56-Jährigen laut Polizeimitteilung Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Der Mann fuhr auf der Kreisstraße 7933 aus Richtung Molpertshaus in Richtung Eintürnen, als am Waldrand im Bereich der Einöde Franziskus eine Rotte Wildschweine die Straße überquerte. Das letzte Wildschwein wurde durch den Mercedes-Benz erfasst. Der Zusammenstoß war so heftig, dass an dem Pkw ein Airbag ausgelöst wurde. Die Insassen des Autos blieben unverletzt, das angefahrene Wildschwein konnte im Bereich der Unfallstelle nicht aufgefunden werden.