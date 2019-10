„Wilde Augenblicke“ im Naturschutzzentrum

Mit der Ausstellung „Wilde Augenblicke“ vollendet Gabriele Haslinger den Jahreszyklus im Naturschutzzentrum Bad Wurzach. Ihre zahlreichen Exponate wurden am Freitagabend erstmals im Gewölbekeller von Maria Rosengarten präsentiert.

Bürgermeisterin und Vorsitzende der Stiftung Naturschutzzentrum Wurzacher Ried, Alexandra Scherer, freute sich in ihrer kurzen Begrüßung über die Vielzahl der Gäste, die Bad Wurzachs gute Stube mit Leben füllen. Sie dankte Franz Renner, der diese Ausstellung initiierte und den Mitarbeitern für die gelungene Umsetzung.

Die Künstlerin selbst lebt in einem Weiler bei Wangen und reflektiert in ihren Werken die Natur in allen Facetten und mit beeindruckender, filigraner Genauigkeit. Kohle und Pastellkreiden sind ihre Arbeitsmaterialien, mit denen sie Naturszenen und Tiere zu Papier bringt und die ausgestellten Skulpturen sind Meisterwerke aus Bronze. Ob wilde Büffel, imposante Steinböcke oder der einsame Eisbär; Gabriele Haslinger erfüllt sie mit Leben und haucht ihnen Seele ein. Der Gesichtsausdruck der dargestellten Tiere, spiegelt Emotionen wider. Angst, Aggression, Stolz und sanfte Zugewandtheit sind, für den Betrachter, in deren Gesichtern erkennbar und machen den Rundgang spannend und lebendig.

In ihrer Laudatio zeigte sich Fürstin Mathilde von Waldburg zu Zeil und Trauchburg sehr beeindruckt von der Arbeit und der Persönlichkeit der Künstlerin, die ursprünglich von ihrem Mann entdeckt wurde. In einer Ausstellung habe er die einzigartigen Exponate gesehen und voller Begeisterung davon erzählt. „Nach meinem Besuch in ihrem Atelier fuhr ich mit zwei Skulpturen nach Hause“. Ein Hirsch und ein Bär zieren seitdem das fürstliche Haus.

Horst Weisser, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums, blickte auf ein spannendes Jahr zurück. Kunst- und Fachausstellungen wechselten; mit Kunst habe man im Januar begonnen und mit Kunst beschließe man das Jahr. „Unser Ziel ist es, Natur von verschiedenen Seiten zu betrachten, wobei von der Kunst eine ganz eigene Faszination ausgeht“.

Musikalisch wurde die Vernissage von dem Duo Seesaiten aus Weiler Simmerberg gestaltet. Kathrin und Sven Martinez füllten den Raum mit zauberhaften Klängen von Geige und Gitarre, die ganz wunderbar die warmherzige Atmosphäre der gesamten Veranstaltung unterstrichen.