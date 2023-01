Seibranzer Hobbytruppe Wild Santas vermittelt Spaß und Freundschaft auf dem Eis

Vor mehr als 20 Jahren hat die Seibranzer Eishockeygeschichte begonnen. Die Hobbytruppe Wild Santas schreibt sie auch über die Corona-Zeit hinaus fort.

Aktiv ist die Mannschaft, deren Teamchef Michael Lauber ist, vor allem in der Westallgäuer Eishockey-Liga (WA-EL), eine Hobbyliga, die es seit 2008 gibt. Neun Mannschaften nehmen daran in dieser Saison teil: aus Lindenberg die Chiefs und die Jets, aus Ravensburg die Flyers und die Eiskratzer, aus Wangen die Eagles, aus Friedrichshafen die MTU Pirates, aus Immenstaad die Weiher Wings, aus Mochenwangen die Vikings und eben die Wild Santas aus Seibranz.

Spiele in Wangen und Lindenberg

Gespielt wird im Wangener Eisstadion und auf dem Lindenberger Eisplatz. Die Saison hat in etwa ihre Halbzeit erreicht. Für die Wild Santas setzte es bislang zwei Niederlagen gegen die Weiher Wings (6:7) und die Vikings (0:5). Am 15. Januar, 19.15 Uhr, geht es in Wangen nun noch gegen die Jets. Danach stehen die Play-offs auf dem Programm.

Ergebnisse und Tabellenstände sind freilich zweitrangig, für die Wild Santas ebenso wie für ihre Konkurrenten. „Es geht um den Spaß am Spiel, um Freundschaften“, sagt Michael Lauber. Vor allem deswegen, so ist der Teamchef überzeugt, hat man auch die Corona-Zeit ohne Verluste überstanden. „In dieser Saison haben wir 27 Akteure auf der Spielerliste, kein einziger ist in den vergangenen Jahren abgesprungen.“

Eine weite Anreise

Nur älter sei man im Schnitt geworden, sagt er schmunzelnd. Trotzdem sei es immer noch „eine gute Truppe, bunt gemischt, von 18 bis 50 Jahren“. Und die Seibranzer selbst sind mittlerweile etwas weniger geworden. „Vor allem die Jüngeren unter uns bringen ihre Freunde und Bekannte mit, und die stammen oft zum Beispiel aus dem Ravensburger Raum. Einer wohnt sogar in Ulm, ist aber trotzdem regelmäßig dabei, weil ihm die Truppe so gut passt.“

Geändert hat sich längst auch der Spielort der Seibranzer. Hervorgegangen sind die Wild Santas aus einer Gruppe Jugendlicher, die sich Ende der 1990er-Jahre auf einem gefrorenen Weiher bei Gospoldshofen zum Eishockeyspiel trafen. Auf Natureis zu spielen, ist schon lange nicht mehr möglich. „Ich glaube, wir haben zuletzt vor sechs oder sieben Jahren mal auf einem zugefrorenem Weiher gespielt“, so Lauber.

Der große Wunsch

Trainiert wird längst alle zwei Wochen im Eisstadion auf der Wangener Stefanshöhe. „Wir sind sehr froh, dass es die Eisbahn dort weiter gibt, auch wenn sie dieses Jahr nur verkürzt von Dezember bis Ende Februar offen hat“, sagt Lauber. „Auch in unserer Region ein bisschen Wintersport betreiben zu können, ist ganz wichtig.“ Wenn das Eisstadion nun noch ein Dach erhalten würde, wäre das ganz wunderbar, so der Seibranzer.

Abseits der Hobbyliga sind die Wild Santas noch dreimal aktiv. Bei den Turnieren der Ravensburger Eiskratzer und der Memminger Mauhunters sowie bei dem selbst organisierten Christmas Special. Das wird seit 2016 alljährlich, wie der Name sagt, am Tag des Heiligen Abends in Wangen ausgetragen. Dabei werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Üblicherweise sind die Eiskratzer, das Team des Polizei-Sportvereins, der Gegner. Die mussten diesmal aber kurzfristig absagen. Sehr dankbar ist Lauber, dass die Mauhunters ebenso spontan eingesprungen sind. Was auch mit seinen guten Verbindungen dorthin zu tun hat: Seine beiden Söhne spielen in der Bambinimannschaft des ECDC.

Geld für todkranke Kinder

Nach einem unterhaltsamen Spiel stand ein 6:4 für die Memminger auf der Anzeigetafel. Viel wichtiger aber war die Spendensumme: Rund 600 Euro kamen für die „PalliKJUR-Stiftung“ aus Ravensburg/Ulm zusammen. „Sie organisiert eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in der Region“, berichtet Lauber. „Ihr Ziel ist es, dass Kinder mit unheilbaren, lebensverkürzenden Krankheiten so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen können und dabei die bestmögliche Lebensqualität haben.“

Insgesamt war das Christmas Special wieder ein gemütlicher Vormittag am „Heiligen Morgen“. Nach der Partie saßen die beiden Teams und die allermeisten der 80 Zuschauer, zumeist Verwandte und Freunde der Spieler, noch ein ganzes Stück gemütlich zusammen. Denn Spaß und Freundschaft sind ja das Allerwichtigste für die Wild Santas.