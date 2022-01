Wie Wurzach die Zeit des Holocaust erlebte

Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar hat in Bad Wurzach nie eine Rolle gespielt. Schließlich wurden hier keine Juden in der Pogromnacht vom November 1938 misshandelt wie die Familie Gollowitsch in Leutkirch, oder deren Häuser zerstört oder angezündet wie im nahen Bad Buchau. Auch wurden hier keine Juden aus ihrem Besitz verdrängt und in Lager geschickt.

Die Skulptur „Der Entwurzelte“ von Robert Koenig erinnert seit 2015 im Schlosspark an die Internierten während des Zweiten Weltkriegs im Wurzacher Schloss. (Foto: Steffen Lang)

Wenn man ehrlich ist, liegt das aber nicht daran, dass es in der Wurzacher Bevölkerung weniger Judenfeindlichkeit gab als anderorts. Es lag schlicht und einfach daran, dass in Wurzach keine jüdischen Familien ansässig waren.

Märkte judenfrei

Aber auch in Wurzach wollte man beweisen, dass man treu zur nationalsozialistischen Ideologie stand. So wurde im August 1937 im Beisein des Gemeinderates, der im Dritten Reich nur „beratende“ Funktion hatte, beschlossen, dass man die Märkte judenfrei gestalten wolle.

Bereits im Jahr zuvor hatte man keine Marktstände mehr an Juden abgegeben. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde zwar vorgebracht, dass in der letzten Zeit gar keine Juden mehr auf die Märkte gekommen seien und diese bereits durch arische Händler, die von einheimischen Viehhändlern herangezogen worden seien, ersetzt worden seien.

Dennoch beschloss man, Plakate mit der Aufschrift „Juden unerwünscht“ anzubringen und in der Presse einen Hinweis bekanntzugeben, dass die hiesigen Märkte judenfrei seien.

„Bis jetzt nicht eingetroffen“

Im selben Jahr antwortete Bürgermeister Heck in einer Anfrage des Reichsinnenministeriums über die Behandlung jüdischer Kurgäste in Kurorten: „Jüdische Kurgäste sind bis jetzt in Wurzach nicht eingetroffen…. Grundsätzlich bin ich gegen einen Kuraufenthalt von Juden im hiesigen Heilmoorbad.“

Man kann solche Vorfälle natürlich als den alltäglichen Antisemitismus in der Zeit des Nationalsozialismus abtun, der in der kleinen Stadt keinen großen Schaden angerichtet hat. Aber es verdeutlicht doch, dass die Bereitschaft, sich der Ideologie zu unterwerfen, vorhanden war.

Der Ermordung entgangen

Tatsächlich ist der Holocaust in Wurzach aber mit der Geschichte von 74 jüdischen Menschen verbunden, die hier mit großem Glück ihrer Ermordung entgangen sind. Dabei spielte die lokale Bevölkerung aber keine Rolle.

Am 27. Januar 1945 befreiten russische Truppen die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz, am 15. April waren es britische Truppen, die das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide befreiten. Dieses Lager, das kein Vernichtungslager zum Zweck der fabrikmäßigen Ermordung der Juden war, sondern einen anderen Entstehungskontext hatte, war von der SS noch nicht geräumt worden.

Berge von Leichen

Die britischen Einheiten stießen auf Berge von Leichen, die in dem kleinen Krematorium nicht mehr verbrannt worden waren. Ausgemergelte Menschen hatten nicht mehr die Kraft, ihren Befreiern zuzujubeln. Seit Monaten grassierten in dem Lager schon Typhus, Ruhr und Fleckfieber und forderte bei den hungernden Lagerinsassen unzählige Opfer.

Ab Januar war Bergen-Belsen auch noch Auffanglager für die Evakuierung der frontnahen Konzentrationslager, wie zum Beispiel Auschwitz. Der britische Kriegsreporter Richard Dimbleby, der bei der Befreiung des Lagers dabei war, berichtete entsetzt: „Nichts als Leichen, Leichen, Leichen!“ Es wird angenommen, dass mehr als 50 000 Menschen in Bergen-Belsen ums Leben kamen.

Das Grauen überlebt

Diesem Grauen entkamen 74 Häftlinge und überlebten im Internierungslager im Wurzacher Schloss. Das Lager in Bergen-Belsen war ursprünglich als Austauschlager gegründet worden, in dem Juden zusammengeführt wurden, die über ausländische Staatsbürgerschaften verfügten, meist zusätzlich zur niederländischen, deutschen oder polnischen, und als Verhandlungsmasse taugten.

Als „ausländische Juden“ wurden nur solche Juden definiert, die die Staatsbürgerschaft eines Landes besaßen, das entweder einen neutralen Status hatte, zu den Verbündeten der Achsenmächte oder zu den unbesiegten Kriegsgegnern, zum Beispiel den USA oder Großbritannien, gehörte.

Jüdische Staatsangehörige eines besetzten Landes zählten also nicht dazu. Diese Menschen sollten nach Heinrich Himmlers Vorstellung gegen Reichsdeutsche, die bei den Kriegsgegnern interniert waren, ausgetauscht werden.

In Ravensburg angehalten

Tatsächlich kamen aber nur ganz wenige solcher Austauschaktionen zustande. Im November 1944 gingen drei Transporte mit insgesamt 218 Juden quer durch ganz Deutschland bis an die Schweizer Grenze, wo die jüdischen „Doppelstaatler“ ausgetauscht werden sollten.

Aber in Ravensburg wurde die Fahrt unterbrochen, um abzugleichen, ob die Zahl der Juden im Zug der Anzahl an Auslandsdeutschen, die in Kreuzlingen warteten, entsprach. Tatsächlich musste ein Teil aussteigen, zum einen, weil sie tatsächlich überzählig waren, zum anderen, weil ihr körperlicher Zustand so schlecht war, dass man zögerte, sie an die Schweizer Gesandtschaft, die den Austausch überwachte, zu überstellen.

Ein Mitarbeiter des Deutschen Auswärtigen Amtes stellte fest: Sie „… kamen hier in einem außerordentlich schlechten Zustand an. Die meisten waren unterernährt, gesundheitlich auf einem sehr niedrigen Niveau, viele hatten Ausschlag, Krätze usw. …. Die unmittelbare Überführung dieser Leute nach der Schweiz würde im Vergleich zu den übrigen Internierten die Mißverhältnisse der Unterbringung und Behandlung besonders augenscheinlich werden lassen …“

Auf drei Lager verteilt

Im Januar wiederholte sich das noch einmal mit 301 Personen. Dieses Mal fiel der Bericht des Mitarbeiters des Auswärtigen Amtes noch schlechter aus: „Der Zustand der Gruppe war grauenhaft. Die Menschen waren vollkommen verhungert und verelendet.

Viele von ihnen waren nur in Lumpen gehüllt, alle waren verlaust, verschmutzt und verbreiteten einen pestilenzartigen Gestank.“ Im November und im Januar wurden die in Ravensburg zurückgebliebenen Juden auf die drei Internierungslager in Biberach, Liebenau und Wurzach verteilt – zu ihrem Glück wurden sie nicht nach Bergen-Belsen zurückgebracht, wo sie mit großer Sicherheit nicht überlebt hätten.

Auf 34 Kilogramm abgemagert

In Wurzach wurden die insgesamt 74 Menschen in das Internierungslager im Schloss eingeliefert, wo die Ernährungslage weitaus besser war und die meisten sich erholen konnten.

Irvin van Gelder, der 2005 zum 60. Jahrestag des Kriegsendes in Wurzach und damit zur Befreiung des Lagers kam, berichtete in einem Vortrag vor Schülern, dass er als 19-Jähriger bei seiner Ankunft in Wurzach gerade noch 34 Kilogramm gewogen hatte. Ein älterer Jude aus Florenz verstarb am Tag nach seiner Ankunft. Sein Grab findet sich heute noch zwischen den Gräbern derjenigen Internierten, die in Wurzach verstarben.

Die Stimmung ändert sich

Zeitzeugen berichteten, dass sich nach der Ankunft der Juden die Stimmung in Wurzach veränderte. Das Internierungslager lag ja mitten in der Stadt, und die Wurzacher konnten mit eigenen Augen sehen, was man Menschen im deutschen Namen angetan hatte.

Vielen wurde jetzt vermutlich erst bewusst, welche dramatischen Konsequenzen das Vorgehen gegen die Juden, vor dem man lieber die Augen geschlossen hatte, für die betroffenen Menschen hatte – und längerfristig auf die Deutschen zurückfallen würde.