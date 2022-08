Wie wäre ein Kochkurs als Weihnachtsgeschenk?

Die Volkshochschule (VHS) Bad Wurzach startet ins neue Semester. Anmeldung für die Kurse sind ab sofort möglich.

Die VHS steht in den Startlöchern für das anstehende Herbst- und Wintersemester. Mit über 120 Kursen und Veranstaltungen bietet die Volkshochschule wieder ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm für Jung und Alt. Startschuss für das neue Semester ist am Montag, 12. September. Anmelden können sich Interessierte ab Donnerstag, 25. August, teilt die VHS in einer Ankündigung mit.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können das neue Programmheft ab sofort in zahlreichen Auslagestellen im gesamten Gemeindegebiet kostenlos mitnehmen. Ebenfalls ist das gesamte Kursangebot online einsehbar. Vieles was die Menschen bewegt thematisiert die VHS Bad Wurzach im kommenden Semester. Die Bandbreite reicht vom Einführungsseminar zur Selbstversorgung im Garten bis hin zu verschiedenen Vorträgen zum Thema Demenz.

Unter dem Slogan „VHS bewegt“ präsentiert die VHS mit über 50 Angeboten eine vielfältige Auswahl an Bewegungs-, Sport- und Entspannungskursen sowie Workshops für einen gesunden Lebensstil. Wie wäre es mit einem Kochkurs als gemeinsames Gruppenevent oder als Geschenkidee zum Geburtstag, Weihnachten und Co.? Unsere Kochkurse zu saisonaler und regionaler, als auch zur internationalen Küche – beispielsweise indisch oder thailändisch Kochen – eignen sich hervorragend als gemeinsames Erlebnis mit Freuden und Familie.

Künstlerisches und kreatives Talent werden im kulturellen Teil beim Winterliche Hoops binden, Aquarellmalen, Tanzen lernen oder Ukulele spielen gefördert. Wer eine neue Sprache lernen möchte, findet hier viele Angebote in verschiedenen Niveaustufen. Neben Deutsch, Spanisch und Englisch können die Sprachkenntnisse in Italienisch und Französisch erlernt oder aufgefrischt werden. Der Fachbereich „EDV und Beruf“ bietet wieder vielfältige Angebote, um sich fit in der Arbeit mit dem Computer zu halten oder Fachkompetenzen und Schlüsselqualifikationen für den Job anzueignen.

„Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut“, sagte einst Pippi Langstrumpf. Mutig sein, Unbekanntes wagen und neue Talente entdecken – das gilt bei der jungen VHS, dem speziellen Angebot für Kinder und Jugendliche. Insbesondere bei den neuen Angeboten: Kindertanzen, Cupcakes backen und Spurenlesen können schon die Jüngsten viel Neues probieren.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr