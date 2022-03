Wie konnte es soweit kommen und wohin kann es führen?

Am vergangenen Dienstag hatte die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach zu einem Vortrag mit Christian Leggemann, Oberst im Generalstab a.D., ehemals Studienleiter der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin und Senior Fellow Politikwissenschaft der Universität Kiew, eingeladen. In seinen Ausführungen beschäftigte sich Leggemann auch damit, wie es überhaupt zu diesem Krieg kommen konnte.

In diesem Zusammenhang ging er auf die Person und das Geschichtsbild Putins ein, dessen Karriere in den Achtzigern begann, als 4,5 Millionen Soldaten des Warschauer Paktes 2,5 Millionen der NATO in Europa gegenüber standen und der Warschauer Pakt noch einen „Keil“ Richtung Westeuropa bildete. Durch die Erweiterung von NATO und EU sowie dem Wegfall der Pufferstaaten kam es zu einer massiven Kräfteverschiebung, so Leggemann. Aus dem „Keil“ wurde eine „Parabole“, was bei Putin, der sein eigenes Großmachtstreben auch auf andere, sprich NATO und EU überträgt, zu „Einkreisungsängsten“ führte.

Leggemann ging auch auf die Ereignisse rund um die Annexion der Krim und das gescheiterte Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und dem Westen ein, die in den Maidan-Unruhen von 2014 mit über hundert Toten gipfelten. Die prowestliche Ukraine hat seitdem in der Krim und im Donbas, das von einer russischen Mehrheit bewohnt wird, mit Bürgerkriegen zu kämpfen, die von Russland geschürt werden, so der Referent.

Eine traurige Rolle spielte auch Donald Trump; durch seine „America first“-Politik wurde das Verhältnis zwischen den USA, Europa, Russland und China eisig; so wurde durch die Kündigung der Atomwaffenverträge als auch der „open skys“-Vereinbarung die Zusammenarbeit zwischen NATO, EU und Russland eingefroren, so der Referent. Sowohl die Entfremdung zwischen USA und Europa als auch der Brexit sowie verminderte Verteidigungsbudgets vermittelten Putin das Bild eines schwachen Westeuropas. Dazu kam noch die „vermeintlich schwache neue deutsche Regierung“, sagte Leggemann. Alles zusammen gab Putin das Gefühl, dass die Gelegenheit günstig sei.

Womit er nicht gerechnet haben dürfte, sei die große Solidarität internationaler Konzerne. Allein 3560 deutsche Unternehmen sorgen in Russland für 280 000 Arbeitsplätze; deren sukzessiver Wegfall schädige das Land weit über die verhängten Sanktionen hinaus. Dass nie in Erwägung gezogen worden ist, die Ukraine als neutralen Pufferstaat nach Schweizer Vorbild anzudenken, sieht Leggemann als Fehler. Mit ihrer Äußerung, die EU sei weit offen für die Ukraine, habe sich EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen über das Procedere eines EU-Beitritts hinweggesetzt. Auch sei die EU Russland gegenüber nicht entschlossen genug aufgetreten und eine große energiewirtschaftliche Abhängigkeit eingegangen.

Leggemann erläuterte, dass die Ukraine durch Russland militärisch in vielerlei Hinsicht unterschätzt wurde; zum einen stünden 150 000 Russen 200 000 Soldaten aus der Ukraine gegenüber. Aus Sicht des Aggressors sollte das Verhältnis jedoch 3:1 sein. Zudem habe Russland veraltetes Material eingesetzt, logistische Probleme und eine aufgrund seiner zentralistischen Befehlstaktik unflexible Kriegsführung.

Auch seien Angriffe auf Großstädte strategisch ungeschickt, ein Abschneiden der Verbindungswege in den Westen hätte Russland mehr genutzt, so der Oberst im Generalstab a.D.. Ebenso habe Putin den Widerstandswillen der Ukraine unterschätzt, sagte Leggemann, und habe nun ein Medienproblem. Sein volles Potenzial könne Putin nicht ausspielen, ohne weltweite Verachtung zu ernten.

Selensky hingegen habe das Problem, was er seinem Volk zumuten kann und will. Am ehesten werde es zu einem kombinierten militärischen, politischen und wirtschaftlichen Patt kommen, schätzt Leggemann die Lage ein. Ein wirtschaftlich und politisch zweiter kalter Krieg mit einer schrittweisen Entmachtung Putins sei sehr wahrscheinlich. Zugleich zeigte sich der Referent überzeugt, dass kein Krieg in Westeuropa drohe.