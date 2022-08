Wie es um die leerstehenden Bad Wurzacher Härle-Gaststätten steht

Weiter geschlossen bleiben absehbar die Bad Wurzacher Gaststätten Dudelsack und Stadtwirt. Die Suche von Gottfried Härle nach neuen Pächtern für die beiden Brauereiwirtschaften verlief bislang erfolglos.

Der „Stadtwirt“ am Stadtbrunnen hatte zuletzt im Februar 2020 in Claus Schmid einen neuen Pächter erhalten. Richtig schaffen konnte der freilich nicht lange. Keine zwei Wochen nach der Übernahme bremste ihn der erste Corona-Lockdown aus. Im Sommer durfte er zwar wieder öffnen, doch folgte bald der angeordneten Schließung zweiter Teil.

Im Februar 2021 verkündete der Wirt, dass er nicht mehr öffnen werde. Er sprach im Zusammenhang mit den Pandemie-Vorschriften von einem „Desaster“ und davon, dass „die Schmerzgrenze längst überschritten“ sei.

„Sind auf der Suche“

Wie Gottfried Härle nun berichtet, wurde vor etwa zwei Monaten die Wirtschaft geräumt. „Seitdem sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Pächter.“ Das ist nach seinen Worten aber derzeit schwierig. Erst Corona, jetzt Personalmangel und die steigende Inflation in allen Lebensbereichen – die Zeiten sind (nicht nur) in der Gastronomie ungemütlich.

Bad Wurzach sei zudem ein besonders schwieriges Pflaster für Gastronomen, sagt Härle, ohne sich das erklären zu können. Ähnlich hatte sich vor Jahresfrist auch Roland Ernle als Betreiber der Kurhausgastronomie geäußert. Er bemängelte damals, dass die Einheimischen das Angebot nur selten nutzen würden.

Dementsprechend kompliziert gestaltet sich die Pächtersuche. „In Wangen ist es zum Beispiel wesentlich einfacher, frei werdende Gaststätten wieder zu besetzen“, so Härle.

Bekenntnis zum „Stadtwirt“

Und so will er sich auch für den „Dudelsack“ alle Optionen offen halten. „Den Stadtwirt werden wir auf alle Fälle weiterbetreiben“, sagt der Brauereichef. Ob er dagegen die Gaststätte in der Marktstraße aufgibt und zum Beispiel zu Wohnraum umbaut? „Man soll nie etwas ausschließen“, so Härle.

Die Gaststätte Stadtwirt in der Schlossstraße ist seit zwei Monaten wieder verpachtbar. (Foto: Steffen Lang)

Zuletzt war in den Räumlichkeiten ein irisch-schwäbisches Pub zu Hause. Pächter Frank Linsenbold gab aber schnell wieder auf. Er stellte nach der Eröffnung im August 2019 bereits im darauf folgenden März den Betrieb ein.

An fehlendem Zuspruch habe das allerdings nicht gelegen, sagte der Gastronom damals. Unter anderem warf er da Handtuch, weil es von Beginn an wegen des Geräuschpegels zu Konflikten mit den Nachbarn gekommen sei. Aus deren Sicht sei das verständlich, so Linsenbold, für eine Gaststätte aber natürlich ein Riesenproblem. Härle kann das so bestätigen. „Das Konfliktpotenzial mit den Mietern der Wohnungen darüber ist schon immer vorhanden, vor allem wegen des kleinen Biergartens.“

Eine lange Tradition

Durchaus möglich also, dass der „Dudelsack“ seine Türen nie wieder öffnet. Das wäre das Ende einer langen Tradition in Bad Wurzach. In dem Gebäude befanden sich viele Jahrzehnte zwei Gaststätten: „Zum Engel“ und „Zur Rose“. Laut den Unterlagen der Brauerei Härle wurde die Gaststätte Zur Rose 1808 gegründet. 1899 wurde die Gaststätte Zur Rose von Clemens Härle, dem Urgroßvater von Gottfried Härle, gekauft.

1938 kaufte die Brauerei Härle auch die Gaststätte Zum Engel und vereinigte die beiden Gastronomien unter diesem Namen. 1978 wurde daraus der „Dudelsack“.

Auch die Stadt sucht

Wie Härle ist derzeit auch die Stadt Bad Wurzach auf Pächtersuche, in ihrem Fall für Kurhausrestaurant und Kursaal, und tut sich ebenfalls schwer. Zum Jahresende hat Ernle den Vertrag gekündigt. Im Januar 2020 war Wiedereröffnung gewesen. Das 1996 eröffnete Kurhaus stand zuvor drei Jahre leer. Die Liebenau Service GmbH aus Meckenbeuren, ein Tochterunternehmen der Stiftung Liebenau, hatte den Pachtvertrag zum Jahresende 2016 gekündigt. Sie hatte seit 1. Dezember 2011 Restaurant, Café und Konditorei im Erdgeschoss betrieben. Davor hatte die Stadt selbst das Kurhaus betrieben.