Werkrealschule nimmt an Pilotprojekt des Landes teil

Die Werkrealschule (WRS) Bad Wurzach hat in diesem Schuljahr an einem Pilotprojekt des Kultusministeriums teilgenommen. Das hat den Übergang von der allgemeinbildenden Schule an die Berufsschule im Blick. Im Rahmen dieses Projekts durften laut Pressemitteilung kürzlich alle Achtklässler der WRS die Karl-Arnold-Schule in Biberach besuchen

Die Schüler wurden in kleinen Gruppen auf verschiedene Berufsausbildungen aufgeteilt und durften einen ganzen Schultag lang praktisch erleben, wie die Ausbildung an der Berufsschule aussehen kann. Die Schüler arbeiteten in den Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautechnik, Körperpflege und Nahrung. In den einzelnen Gruppen standen den Werkrealschülern Azubis der entsprechenden Berufen zur Seite, die ihnen halfen, ihre Aufgaben umzusetzen.

In den gut ausgestatteten Werkstätten der Berufsschule konnten die Schüler anspruchsvolle Werkstücke, in der Metzgerei Würste und Fingerfood herstellen. Bei den Bauzeichnern konnten die Schüler ein Ferienhaus als 3D-Modell gestalten und ausstatten und bei den Friseuren wurden Stationen mit verschiedenen Aufgaben durchlaufen.

Die Bandbreite erweitern

Ziel des Projekts ist es, dass die Schüler die Bandbreite ihrer bekannten Berufe erweitern und vertiefen und so für den eigenen Berufsfindungsprozess wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen. Dies dürfte auch durch den persönlichen Kontakt zu den Auszubildenden unterstützt werden, da diese den Schülern natürlich auch von ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Das Kultusministerium evaluiert den Ablauf dieses Pilotprojektes. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten dazu führen, dass solche Kooperationen eines Tages landesweit eingeführt werden.