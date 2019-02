Werkrealschule lässt Optionen offen

Rektorin Julia Kiebler und ihr Stellvertreter Klaus Patzner haben am Samstag zahlreichen Eltern die Werkrealschule in Bad Wurzach vorgestellt. Während die Kinder in verschiedenen Bereichen beschäftigt wurden, fanden sich die Erwachsenen im Physik-raum ein, um sich mit dem Schulmodell vertraut zu machen.

Die Werkrealschule unterrichtet derzeit 230 Kinder und ist für die Zukunft gut aufgestellt. Schüler haben nach wie vor die Möglichkeit, sich im Laufe der Schulzeit zwischen zwei möglichen Abschlüssen zu entscheiden. Entweder sie legen nach Klasse 9 die Hauptschulprüfung ab, oder sie verlängern um ein weiteres Schuljahr und machen nach Klasse 10 die Realschulprüfung. Eine Besonderheit, wie die beiden Schulleiter erklärten, die vor allem „Spätstartern“ alle Optionen offen lassen.

Die Entscheidungsfindung der Schüler erfolge in enger Zusammenarbeit mit den Eltern, um eine optimale, individuelle Lösung für jeden Einzelnen ausarbeiten zu können.

Ein weiterer, großer Pluspunkt für alle berufstätigen Eltern sei die Ganztagesbetreuung. Ob Mittagessen, Kreativprojekte oder Hausaufgabenbetreuung, es sind stets Lehrkräfte vor Ort, an die sich die Schüler wenden können, wenn zum Beispiel knifflige Matheaufgaben nochmals erklärt werden sollen.

Klaus Patzner erklärte den Eltern die Notwendigkeit der Berufsorientierung, die in Bad Wurzach bereits ab Klasse 5 einmal jährlich mit Betriebsbesichtigungen durchgeführt werde. „Unsere Schüler sind mindestens einmal im Jahr in einem Betrieb“, stellte Patzner fest. Vom sanften, spielerischen Ausflug auf einen Bauernhof, bis zu Praktika in den oberen Klassen können sich die Schüler bei den 20 Bildungspartnern der Schule über die verschiedensten Berufsbereiche informieren.

Während die Eltern an diesem Vormittag die Schulbank drückten, war der Nachwuchs auf Entdeckungstour im Schulhaus unterwegs. Bunte Fußspuren zeigten die Wege durch die Flure auf. Im Musiksaal wurden Panflöten gebastelt. Die dicken Strohhalme der einzelnen Flötenelemente wurden mit Salzteig verschlossen, und mit ein wenig Übung ließen sich dem Instrument auch tatsächlich Töne entlocken.

In der „Chilling Area“

Im Biologieraum rauchte und brodelte es, und in der Werkstatt feilten die Kinder an der Technik des Jo-Jos. Bücherei, Computerraum und natürlich der Popcorn-Club mit der „Chilling Area“ wurden von den Kindern ebenfalls in Augenschein genommen.

Im Foyer, in dem auch sämtliche Schulfeste abgehalten werden, hatten die Schüler ein Brotzeitbüfett aufgebaut, an dem sich Eltern und Kinder stärken konnten.

Die Werkrealschule stehe für individuelle Lernformen und Lerntempi. Mit dem Luxus eines hohen Personalschlüssels und den damit verbundenen vermehrten Lehrerstunden sei es überhaupt nur möglich, die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers zu erkennen, um ihn auf seinem Bildungsweg adäquat zu unterstützen. Das wurde bei der Vorstellung der Schule deutlich.