Werkrealschule freut sich über großen Andrang

Über viel Interesse haben sich am Samstagvormittag die Verantwortlichen der Werkrealschule Bad Wurzach beim Tag der offenen Tür gefreut.

Da fühlte man sich gleich herzlich willkommen – Schulleiterin Julia Kiebler stand am Eingang zur Werkrealschule und begrüßte jeden einzelnen, der eintrat. Sie nahm sich für Groß und Klein die Zeit, die passenden Willkommens-Worte zu finden.

Und das tat sie bei sehr vielen, denn einen solchen Andrang hatte die Schule nicht erwartet; bis zuletzt wurden von hilfsbereiten Schülern Tische und Stühle herbeigeschafft, um all den interessierten Eltern und Kinder einen Platz bieten zu können.

Den zahlreichen Viertklässlern, denen ein neuer Lebensabschnitt bevorsteht, wurde von den aktuellen Fünftklässlern zu Beginn der Veranstaltung Mut gemacht, indem sie „Sowieso“ von Mark Forster sangen und dabei die Worte „es wird gut“ besonders betonten.

Umfassendes Bild für wichtige Entscheidung machen

Und damit es auch wirklich gut wird, forderte Kiebler, „überwältigt von der großen Anzahl“ der Interessierten, in ihrer Ansprache die Kinder auf, die Schule zu erkunden; denn man müsse „sich ein umfassendes Bild machen, wenn eine solch wichtige Entscheidung ansteht“.

Bevor sich die Kinder auf eine Rallye durch die Schule machten und ihre Eltern währenddessen umfassend über die Philosophie und Ziele der Schule informiert wurden, zeigte die Gitarren-AG unter Leitung von Jürgen Hönle, was sie bis dato gelernt hat. Bemerkenswert viel, wenn man bedenkt, dass die AG erst vor einem halben Schuljahr gegründet wurde und die Mehrheit vorher noch nie eine Gitarre in der Hand hatte.

Danach durften sich die Kinder in kleinen Grüppchen an sechs Standorten mit der Schule vertraut machen: Im Werkraum bastelten sie hölzerne Jojos, im Musikraum aus Strohhalmen Panflöten; in der Sporthalle absolvierten sie einen Parcours aus Kegeln, Basketball, einem Balance- und Kletterakt sowie eine Übung an den Ringen. Im Popcorn-Club, dem laut Schulsozialpädagogen Edmund Butscher „coolsten Raum der Schule“ mit professionellem Tischkicker und Billardtisch, gewannen sie am Glücksrad kleine Überraschungen.

Dass Essen lustig sein kann, erlebten sie in der Küche, wo sie Brote mit Gemüse-Gesichtern verzierten. Spannend wurde es im Labor, denn dort zischte es bei der Herstellung von Trockeneis mittels eines CO-Feuerlöschers und bei einem Mini-Feuerwerk.

Währenddessen erfuhren die Eltern von Kiebler und ihrem Stellvertreter Klaus Patzner nicht nur Zahlen zur Schule (230 Schülerinnen und Schüler bei circa 30 Lehrkräften, einem Vollzeit-Schulsozialpädagogen, vier ehrenamtlichen Jugendbegleitern und zur Berufsorientierung 20 Wurzacher Firmen als Bildungspartner), sondern auch, was die Schule so besonders macht. Beispielsweise die intensive Schulgemeinschaft, die Lernbedingungen, die ausgeprägte Berufsorientierung oder die Wahlmöglichkeit zwischen Halbtags- und Ganztagsklasse.

Noch lange nach der Präsentation gab es lebhafte Gespräche von Eltern untereinander oder mit Lehrern darüber, welche Schulform für das eigene Kind die passendste ist. Denn diese Entscheidung will gut überlegt sein.