Werkrealschule begrüßt Fünftklässler mit einer Feierstunde

Schüler der sechsten und siebten Klassen der Werkrealschule Bad Wurzach haben am Donnerstag unter Leitung von Renate Schiele den neuen Fünftklässlern am Donnerstag einen musikalisch-herzlichen Empfang bereitet. Danach stellten sich ihre Klassenlehrerinnen vor.

Birgit Bauhofer unterrichtet bereits seit einigen Jahren an der Schule, während Leonie Götz wie die Fünftklässler selbst ebenfalls neu an der Schule ist. Bauhofer verwies als Hauswirtschaftslehrerin auch auf den Neigungsnachmittag, nachdem Hauswirtschaft und Technik vom Lehrplan gestrichen worden seien. Mit Silke Gaissmeier stellte sich noch eine weitere Lehrerin den Neuen vor. Diese wird Deutsch und bei den Mädchen Sport unterrichten.

Mit der Übergabe einer symbolischen Schultüte – mit ihrem Namen versehen – wurden die Schüler dann ihrer jeweilige Klassen zugeteilt. Die Klassen werden 5 g und 5 h heißen, wobei die g-Klasse keine reine Ganztagesklasse sein wird, sondern eine gemischte.

Schulleiterin Julia Kibler sagte in ihrer Vorstellungsrede, dass sie sich darauf freue, den Schülern Englisch- und Kunstunterricht zu geben. „Das ist das Schöne daran, als Schulleiterin kann ich sagen: ich möchte gerne die 5er und schon bekomme ich die 5er“. Dann fügte sie hinzu, dass die Schüler nun mehr Zeit an dieser Schule verbringen würden, als an der Grundschule. „Und die Zeit dort ist dem einen oder anderen von Euch ja auch schon wie eine Ewigkeit vorgekommen.“

Auch Julia Kibler als Musikerin kam nicht um einen Werbeblock herum, und verwies auf die 6. Stunde am Freitag, in der die Schüler kreativ werden und singen, tanzen oder Theater spielen können.

Mit der Zeichentrickserie „Wickie und die Starken Männer“ erinnerte sie die Schüler daran, dass es für alle Probleme eine Lösung gebe. „Behaltet dafür Wickie im Hinterkopf, wenn auf dem Weg in euren neuen Hafen Probleme auftauchen sollten, es gibt für alles eine Lösung.“ Wickie habe am Ende jeder Folge nach dem berühmten Reiben an seiner Nase eine intelligente Lösung gefunden.

Gemeinsam mit der Achtklässlerin Emma Kugler spielte Kibler für die neuen Schüler auf ihrer Trompete noch die Titelmelodie von Wickie, ehe die Schüler von den Lehrerinnen in ihre Klassenzimmer geführt wurden.

Für die Eltern gab es im Anschluss noch ein kleines Kennenlern-Frühstück, bei dem die Schulleiterin auch aufgetauchte Fragen beantwortete.