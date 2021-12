Werkrealschule Bad Wurzach unterstützt Naturschutzzentrum bei Pflegearbeiten im Ried

Die sechs Schülerinnen und Schüler der Natur-AG an der Werkrealschule Bad Wurzach sind tatkräftig bei der Arbeit. Mit Astscheren und Sägen entfernen die Neuntklässler unter Leitung des Biologielehrers Gordian Hörmann junge Birken, Faulbäume, Fichten und Waldkiefern entlang des Torflehrpfads im Oberen Ried. Keine leichte Arbeit, denn die Gehölze müssen ganz unten am Boden abgeschnitten und dann aus der Fläche abtransportiert werden. Bereits seit Ende September ist die Gruppe immer donnerstagnachmittags im Einsatz und führt Pflegemaßnahmen im Wurzacher Ried durch, schreibt das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) in einer Medieninformation.

Mit Astscheren im Naturschutzgebiet arbeiten – darf das denn sein? „Ja, es ist sogar ausdrücklich erwünscht“, betont Nicole Jüngling vom Naturschutzzentrum und Koordinatorin des Projekts. „Intakte Hochmoore sind mit Ausnahme der Moorkiefer baumlose Gebiete. Die Flächen entlang des Torflehrpfads sind durch frühere menschliche Eingriffe in ihrem Wasserhaushalt gestört, so dass sich immer wieder Bäume und Sträucher ansiedeln können. Hierdurch besteht die Gefahr, dass die Moorflächen zunehmend verbuschen und ihren offenen Charakter verlieren. Durch Einsatz der Gruppe wird die Entwicklung der Fläche zurück zu einem intakten Hochmoor unterstützt. Die Lebensbedingungen für moortypische Pflanzen und Tiere, wie z.B. den Sonnentau oder die gefährdete Schmetterlingsart Hochmoor-Gelbling, werden dadurch verbessert.“

Das Projekt „Schüler und Naturschutz“ wurde im Schuljahr 2011/2012 als eine Kooperation zwischen dem Naturschutzzentrum und der Werkrealschule Bad Wurzach ins Leben gerufen. Der hohe Stellenwert des Projektes wurde in diesem Jahr besonders gewürdigt, denn die Stiftung des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg e.V. (LNV-Stiftung) bewilligte eine Projektförderung in Höhe von 1400 Euro. Hiervon konnten weitere Astscheren und Sägen, ein elektrischer Freischneider sowie neue Handschuhe angeschafft werden.

Noch bis zu den Weihnachtsferien ist die Natur-AG im Ried im Einsatz. Dann hat sie insgesamt zehn Nachmittage mit aktivem Naturschutz verbracht. Im neuen Jahr wird das Projekt von den NAZ-Freiwilligen noch bis Ende Februar weitergeführt. Dann beginnt die Vogelbrutzeit und Gehölzentfernungen sind nicht mehr erlaubt. Im September startet dann der nächste Einsatz mit neuer Besetzung.