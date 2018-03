Werke von Pater Ivo Schaible im Salvatorkolleg ausgestellt

„Bogotá – München. Bilder einer Freundschaft”. Unter diesem Leitmotto eröffnete das Salvatorkolleg am Mittwochabend die Ausstellung von Pater Ivo Schaible im Foyer des Gymnasiums. Gezeigt werden Exponate verschiedenster Techniken und Stilrichtungen, sowie Fotos von seinen vielen Exkursionen.

Pater Ivo Schaible (1912-1990) wurde bereits in jungen Jahren durch seine sakralen Kunstwerke zu einem namhaften Künstler. Seine Werke sind in vielen Kirchen Süddeutschlands, aber auch weltweit vertreten. Durch seine Aufgabe, Kirchen in Südamerika zu gestalten, lernte er in Bogotá das Ehepaar Schahl kennen und blieb bis zu seinem Tod, diesem in enger Freundschaft verbunden.

Pater Ivo hatte die profane Malerei für sich entdeckt. Marktszenen mit Kohle, Tusche oder Bleistift. Mit leichter Hand gezeichnete Hühner und Hasen, Frauen mit großen Obstkörben, all das drückt die Lebendigkeit der Märkte aus. Besonders beeindruckend präsentieren sich seine Natur- und Landschaftsgemälde. Es gelingt ihm mühelos, seine Bilder mit Licht zu erfüllen. In dem Zyklus „bayerische Berge“ gestaltet er einen Himmel in ganz zartem Blau, mit einer Frische, wie sie nur im Frühling in den Bergen zu erleben ist. Während seines Aufenthalts in Kolumbien zeigt er das genaue Gegenteil. Kraftvolle, leuchtende Rot- und Grüntöne dominieren seine Blumenstillleben. Exotische Blüten im Licht der südamerikanischen Sonne. Seinen Werken ist anzusehen, in welchem Erdteil sie entstanden sind.

Die ausgestellten Werke wurden von Karin und Josef Heine und Bernhard Maier ausgesucht und arrangiert. Sämtliche Darstellungen stammen aus der Sammlung Richard und Hera Schahl. Ergänzt werden die Exponate durch Fotostrecken, die Einblicke in das Leben von Pater Ivo gewähren. In den Grußworten von P. Friedrich Emde, Superior Provinzial P. Hubert Veeser und in der Laudatio von Bernhard Maier spiegelte sich in jedem Satz die tiefe Verbundenheit mit dem Künstler, der Familie Schahl und der Schule wider. Verbindungen, die über viele Jahre gepflegt, und warmherzig gelebt wurden. In diese Stimmung fügte sich auch die kurze, spanische Konversation ein, die Annalia Gomm mit Richard Schahl führte. Ein berührender Moment, ein Zwiegespräch der Generationen. Die Schüler-Big-Band unter der Leitung von Manfred Gaupp begleitete den Abend musikalisch und zauberte mit sanftem Swing eine heitere Leichtigkeit in den Saal.

Nach den Ausführungen seiner langjährigen Freunde und Wegbegleiter, wäre Pater Ivo Schaible sicherlich hocherfreut gewesen, dass seine Werke und seine Lebensstationen in einem jungen, lebendigen Umfeld präsentiert werden.