Wenn Reparaturen zur Sinnfrage werden

Noch bis voraussichtlich 21. Dezember ist das Hallenbad am Ried in Bad Wurzach geschlossen. Und damit wesentlich länger als ursprünglich geplant.

Die aktuellen Reparaturarbeiten am städtischen Hallenbad dauern seit Mitte November an. Ursprünglich sollte die Einrichtung am 8. Dezember wieder öffnen.

Kohle im Wasser

Zunächst war ein Rückspülfilter defekt, hatte Stadtbaumeister Matthhäus Rude kürzlich im Gemeinderat erläutert. Dadurch waren Kohlepartikel in das Becken gelangt. Ersatzteile seien aufgrund des Alters der Anlage schwierig zu beschaffen, die Lieferzeiten lang.

Der Rückspülfilter ist mittlerweile zwar repariert, doch bei seinem Einbau stellten die Arbeiter weitere Mängel fest, die eine umgehende Reparatur nötig machten. „Man richtet eins, probiert es aus, und da tut es da nächste nicht mehr“, sagt Rude mit einem leicht Resignieren in der Stimme. „Wir sanieren nicht, wir flicken nur.“ Im aktuellen Fall ist unter anderem eine Schiebervorrichtung betroffen.

„Mein Stand heute“

Rude ist aber zuversichtlich, dass es nun mit der Wiedereröffnung am 22. Dezember klappt. „Das ist mein Stand heute“, sagte der Stadtbaumeister am Donnerstag. Wenn die Reparaturen alle abgeschlossen sind, müssen noch Wasserproben entnommen werden, und sollten deren Ergebnisse nicht entgegenstehen, wird das Bad wieder geöffnet.

Bereits im vergangenen Frühjahr war das Hallenbad wegen Reparaturen mehrere Tage geschlossen. Damals musste das Becken abgedichtet werden. Und schon damals sagte der damalige Kurgeschäftstführer Alfons Diem, dass man in Anbetracht des Alters – das Bad ist 1972 gebaut worden – um jeden Tag froh sein müsse, an dem das Bad noch seinen Betrieb aufnehmen kann. Die Lebenserwartung sei nun mal überschritten.

„An der Lebensgrenze“

„Das Bad ist an seiner Lebensgrenze“, hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch Bürgermeister Roland Bürkle gesagt. Die derzeitigen Reparaturarbeiten begreift das Stadtoberhaupt als beste Begründung, dass Bad Wurzach dringend ein neues Hallenbad braucht. „Jedes Mal stellt sich wieder die Frage nach dem Sinn der Reparatur“, stimmt Rude bei. „Das spricht ganz klar für einen Neubau.“

Geplant ist, wie mehrfach berichtet, ein Ersatzneubau am Grünen Hügel beim Kurhaus. Der soll rund 5,3Millionen Euro kosten. Die Stadtverwaltung hat einen Förderantrag beim Bund über 2,3 Millionen Euro gestellt.

Inhaber von Wintersaisonkarten erhalten zum Ausgleich für die Ausfallzeit eine Verlängerung der Gültigkeit um den entgangenen Zeitraum, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Verlängerungskarten können nach Saisonende eingetauscht werden.