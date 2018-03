Wenn i woiß, dass i könnt, wenn i wett…

In einem ausverkauften Kurhaus präsentierten die Schrillen Fehlaperlen am Samstagabend ihr Programm „Friede, Freude, Pustekuchen“. Eine Mischung aus bekannten Melodien, unterlegt mit schwäbischen Texten. Comedy aus dem Alltag, gepaart mit, teilweise, schwarzem Humor.

Bereits bei der Begrüßung war klar, der Abend wird heiter und urkomisch, man nimmt sich gegenseitig nicht so ernst, und Seitenhiebe werden gerecht verteilt. Ob nun Alter oder Figur, Ehe oder gar der Einkehrschwung im „Lamm“, es gab viel zu besingen.

Der erste Programmteil wurde hauptsächlich von der zwischenmenschlichen Beziehung und deren Tücken geprägt. Ob nun Kuchenbacken mit Kind, Kanarienvogel oder Katze, oder ein abgestürzter Valentinstag, die Akteure trafen genau die Fettnäpfchen, in die sich Mann oder Frau dabei so gerne setzen. Während die Damen der Gruppe die Kostüme wechselten, unterhielt Ferdi Riester das Publikum mit sächsischen Interpretationen von Janis Joplins „Mercedes Benz“. Ein Produkt nächtlicher Schlaflosigkeit und zu vielen Fernsehprogrammen, die eine völlig neue Interpretation des Songs ergaben.

Wenn im Anschluss dann vier Frauen in wallenden Sonnenblumengewändern über die Alpen reisen, um sich einen italienischen Liebhaber zu angeln, wird es ein wenig gemein. Verglichen wurden die vier Grazien dabei mit Mozzarellakugeln. Die Ladies rächten sich unverzüglich, als lustige Witwen vom Fehlatal, indem sie dem weiblichen Publikum Tipps und Rezepte verrieten, wie man Mann am besten entsorgen kann. Ob nun Zyankali oder kleiner Jagdunfall, die Damen hatten viel anzubieten.

Nach einer kurzen Pause brachten die Akteure das Publikum unverzüglich wieder in Stimmung, sangen sie doch ihren Song, mit dem alles begann. Bei ihrer Eigenkomposition „mir roichts“ sang der Saal mit. Damit starteten die Fehlaperlen in eine tolle zweite Halbzeit.

Ferdi Riester schickte seine Tante Helga dann an die Costa del Sol, um sich der Männerwelt anzunähern. Der schwäbische Enrique ließ keinen potentiellen Latinlover aus, er besang, voll spanischer Inbrunst, Juan, Jose und Raul. Und weil sich so ein Lied ja reimen sollte, kamen dabei urkomische Refrains zustande, die das Publikum Tränen lachen ließ.

Zwei Gastspiele in Bad Wurzach veranlassten die Künstler zu einer meditativen Pause in Afrika. Weil nun schwäbisch und afrikanisch beinahe gleich klingen, kreierten sie kurzerhand den Zewa-Song zur Melodie aus König der Löwen. In einem Lied zeigten sie dabei unzählige Verwendungsmöglichkeiten der Wundertücher auf.

Die Fehlaperlen verabschiedeten sich von ihrem begeisterten Publikum mit dem guten Ratschlag an die Damenwelt „Das Leben ist kurz, kauf die Schuhe, mach die Reise, iss die Torte“. Sie bereiteten ihren Besuchern wieder einen unvergesslich vergnügten Abend. Wer sie einmal erlebt hat, kommt immer wieder gerne zu ihren Auftritten.

Bewirtet wurde diese Veranstaltung von der Musikkapelle Arnach, die die Gäste, mit Getränken und einem Imbiss sehr fürsorglich und kompetent versorgte.