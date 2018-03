Wels mit 188 Zentimetern war der Fang des Jahres

In seiner Hauptversammlung hat der Fischerverein Bad Wurzach zufrieden auf das Vereinsjahr 2017 zurückgeblickt. Die Vorsitzende Kathrin Neher berichtete laut Pressetext des Vereins, dass viel geleistet worden sei und die Gewässer mit großem Aufwand gut in Schuss gehalten worden seien. Als herausragende Veranstaltungen nannte sie neben dem alljährlichen Weihnachtsmarkt den Verkauf von geräucherten Forellen. Kathrin Neher bedankte sich bei den Mitgliedern für 250 geleistete Arbeitsstunden.

Des Weiteren bedanke sich Kathrin Neher bei allen Beteiligten, die bei den Pachtverhandlungen mit Bürgermeister Bürkle anwesend waren. Durch diese Verhandlung konnte der Pachtzins auf die Hälfte reduziert werden. Im Anschluss gab Patrick Bissenberger seinen Rechenschaftsbericht ab. Die Kasse konnte einen schönen Gewinn verbuchen, was in Hinblick auf die zukünftigen Investitionen in den kommenden Jahren wichtig sei.

Gewässerwart Dominic Neher berichtet unter anderem über den Fang des Jahres, einen Wels mit 188 Zentimetern. In seinem weiteren Bericht bemängelte er die fehlende Bereitschaft, eine ordentlich ausgefüllte Fangmeldung abzugeben. Dies sei aber ein sehr wichtiges Instrument des Gewässerwartes für die Hege und Pflege des Fischbestandes.

Die Vorsitzende Kathrin Neher bat alle Anwesenden zur Abstimmung über eine Satzungsänderung in Bezug auf den Wahlturnus des Vorstands. Bisher, so Neher, bestand das Risiko, dass der komplette Vorstand aus dem Verein ausscheiden konnte und somit ein komplettes Vorstandsgremium neu gebildet werden muss. Dies hat sich bei den vergangenen Wahlen als sehr schwierig herausgestellt. Ihr Vorschlag, die Wahlperioden für die einzelnen Ämter zu trennen, wurde durch die Versammlung einstimmig angenommen.

Helmut Ziegler lobte die Jungfischer im Verein. Sie seien nicht, wie die erwachsenen Mitglieder, verpflichtet, sich an Arbeitseinsätzen zu beteiligen, trotzdem fassen sie überall gern mit an. Sie führten einige Jugendfischen und Gewässerputzete durch. Auch das letztjährige Kinderferienprogramm der Stadt Bad Wurzach war für alle Beteiligten ein voller Erfolg, so Ziegler. Gewässerwart Dominic Neher übernahm die Ehrung der Gewinner beim vergangen Hegefischen. Den ersten Platz gewann Christian Schill, Platz zwei belegte Waldemar Haufler und auf den dritten Platz kam die Vorsitzende, Kathrin Neher. Bei den Jugendlichen wurde Kay Christa zum Sieger gekürt.

Zu guter Letzt ehrte die Vorsitzende Niko Kanzleiter als Mitglied des Jahres. Der Jungfischer war bei fast allen Vereinsfischen anwesend, bei allen Arbeiten war er stets einer der Ersten, die sich freiwillig gemeldet hatten. „Er ist ein sehr aktives und wichtiges Mitglied in unserem Verein“, sagte Kathrin Neher.