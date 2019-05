Welche Stimmen wann wo ausgezählt werden

Rund 11 300 Wahlberechtigte aus dem Gemeindegebiet sind am Sonntag, 26. Mai, gleich mehrfach zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale in der Stadt Bad Wurzach und den Ortschaften für die Wahl zum Europarat, zum Kreistag, Gemeinderat und neun Ortschaftsräten im Gemeindegebiet sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, teilt die Stadt mit.

In insgesamt elf Wahlbezirken und einem Briefwahlbezirk sind die Wahlurnen zur Stimmabgabe aufgestellt. Am Wahlsonntag wird nach dem Ende der Wahlhandlungen ab 18 Uhr zunächst mit der Auszählung der Europawahl begonnen. Ergebnisse sollen bis 20 Uhr vorliegen. Danach folgen die Kreistagswahl sowie in den Ortschaften gegebenenfalls noch die Ortschaftsratswahlen. Am Montag steht die Auszählung dann vor allem im Zeichen der Gemeinderatswahlen.

Der aktuelle Auszählungsstand beziehungsweise die Ergebnisse der Wahlen können über online unter www.bad-wurzach.de (Suchbegriff „Kommunalwahl 2019“) mitverfolgt werden. Bei den Kreistagswahlen wird in Bad Wurzach dabei allerdings lediglich das örtliche Wahlergebnis verzeichnet, das Gesamtergebnis für den Wahlkreis Bad Wurzach/Kißlegg dagegen beim Landratsamt in Ravensburg. Zahlen zur Gemeinderatswahl liegen voraussichtlich bis Montagabend vor.

Zur Feststellung der Kommunal- und Europawahlergebnisse wird der Gemeindewahlausschuss am Dienstag, 28. Mai, um 11 Uhr im Sitzungssaal Maria Rosengarten zusammentreten. Bis dahin sollen sämtliche Auszählungen abgeschlossen und die Wahlniederschriften angefertigt sein.

„Wir hoffen, dass uns bei der Auszählung keine Überraschungen erwarten und wir unseren Zeitplan einhalten können“, äußert sich Wahlleiterin Elke Osterkamp zuversichtlich.