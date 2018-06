Weihnachtsmarkt wird am Samstag eröffnet

Der Weihnachtsmarkt kann kommen: Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben am Mittwochnachmittag mithilfe eines Krans den großen Weihnachtsbaum am Stadtbrunnen aufgestellt. Dabei handelt es sich um eine 20 Meter hohe Edeltanne aus dem Vorgarten von Karl Ehrmann, die rund 4,3 Tonnen wiegt.

Am heutigen Donnerstag bringen die Bauhof-Mitarbeiter noch die Beleuchtung an, 20 Ketten mit insgesamt rund 300 Lichtern sorgen dann für die richtige Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt. Dieser öffnet traditionell am kommenden Wochenende, dem ersten im Advent, seine Tore. Die weihnachtlich geschmückte Innenstadt von Bad Wurzach lädt dann am Samstag, 29., und Sonntag, 30. November, zum Verweilen ein. Neues kann entdeckt, Schönes in Ruhe gekauft und natürlich Bekannte zu einem gemütlich Schwätzchen getroffen werde – einfach mal „entschleunigen“ in der sonst oft hektischen Vorweihnachtszeit.

Die Aussteller werden den Besuchern des Weihnachtsmarkts wieder viele Geschenkideen, Traditionelles und Kulinarisches mitbringen. Für die jüngsten Besucher wird der Nikolaus wieder ein besonderer Anziehungspunkt sein, wenn er am Samstag um 14 Uhr standesgemäß mit der Kutsche vorgefahren kommt. Nachdem er seine Worte an die Kinder gerichtet hat, dürfen diese sich über die mitgebrachten Hefenikoläuse freuen.

Abwechslung verspricht das musikalische Programm auf der Bühne. So freuen sich die Organisatorinnen Dagmar Fimpel und Sybille Schleweck, dass sie stündlich eine neue Darbietung ansagen dürfen.

Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, dem bietet sich die Gelegenheit im Liederkranzcafé, das wieder mit allerlei weihnachtlichem Gebäck, Kuchen und köstlich zubereiteten Kaffeespezialitäten aufwartet. Das Café und der Künstlermarkt sind im Stift zum Heiligen Geist. Der Künstlermarkt wurde dieses Jahr vom dritten Obergeschoss in das Erdgeschoss verlegt, so ist ein barrierefreier Zugang möglich. Für kleine und große Besucher gibt es den Workshop „Glasmosaik“ mit Margret Seile.

Die evangelische und katholische Kirchengemeinde bieten auch diesem Jahr wieder eine besinnliche „Auszeit“ an. Abweichend zu den Vorjahren findet die Veranstaltung heuer in der Schlosskapelle statt. Unter dem Motto „Zeit der Besinnung auf dem Weihnachtsmarkt“ wird Raum für Ruhe, Besinnlichkeit und Gebet in den Tagen des Advents geboten. Hierzu ist die Schlosskapelle an den Markttagen jeweils nachmittags, samstags ab 15 Uhr und sonntags ab 14 Uhr, bis Marktende geöffnet. Zur jeweils vollen Stunde stimmt ein musikalischer oder literarischer Impuls auf den Advent ein.